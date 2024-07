Süßer Owtscharka-Welpe sucht Zuhause, doch er wird nicht an jeden vermittelt

Koblenz - Mit seinen vier Monaten ist Manni aus dem Tierheim in Koblenz noch ein ganz und gar putziger kleiner Kerl. Das große Aber lautet: Als Owtscharka wird Manni ein wirklich richtig großer Hund !

Sollte ihm hier dann doch etwas sehr wichtig sein, so könne er dies auch gegenüber seinen Artgenossen durchsetzen, allerdings niemals hektisch, sondern ruhig und souverän.

Dementsprechend sei er trotz seiner Jugend auch in der gemischten Hundegruppe, in der er lebt, der "Fels in der Brandung".

Aber zurück zu Manni: Laut Tierheim zeige der Rüde schon in ganz jungem Alter viele Eigenschaften eines Owtscharkas.

Deshalb wird das Tierheim ihn auch nur an Menschen abgeben, die für den XXL-Hund in ihrem Zuhause auch Platz im XXL-Format besitzen, wie es auf der Webseite heißt. Außerdem sollten seine neuen Halter viel Erfahrung im Umgang mit Herdenschutzhunden mitbringen.

Manni benötigt seiner späteren Größe entsprechend viel Platz. Auch sollten sich seine neuen Menschen mit Herdenschutzhunden auskennen. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

So wunderbar dies alles klingt, so wird auf der Webseite des Tierheims dennoch immer wieder darauf hingewiesen, dass Manni nur an Menschen mit bestimmten Voraussetzungen abgegeben wird. Zu diesem Zweck wurde auch eine Liste erstellt, die Interessenten erfüllen sollten.

eine fundierte, mehrjährige Erfahrung mit Herdenschutzhunden

ausreichend Platz (der Garten eines Reihenhauses genüge zum Beispiel nicht)

Geduld und Zeit für eine artgerechte, gute Erziehung

Manni sollte aufpassen und wachen dürfen

keine Haltung im Zwinger

Außerdem würde Manni die Gesellschaft eines Artgenossen freuen, was aber kein Muss ist.

Mit einer souveränen Katze käme er in seinem neuen Zuhause übrigens gut klar. Auch dürfen gerne Kinder im Haushalt leben, allerdings sollten diese mindestens sieben Jahre alt sein.

Ihr könnt Euch vorstellen, Manni aufzunehmen? Dann wendet Euch am besten über das Kontaktformular an das Tierheim in Koblenz.