Terrier-Mix Dino liebt Spiele und hasst Fahrräder: Gibt es eine Chance für ihn?

Berlin - Terrier-Mix Dino (7) ist ein aufgewecktes Kerlchen mit viel Energie und Charme. In seinem neuen Zuhause sollte der Hund neben viel Liebe allerdings auch eine klare Führung erhalten.

Terrier-Mix Dino (7) aus dem Berliner Tierheim ist ein echtes Energiebündel. © Tierheim Berlin

Seit einem Monat lebt Dino im Berliner Tierheim. Dennoch steckt in ihm ein lebensfroher, neugieriger Hund, der hofft, dass das Leben noch eine freudige Zukunft für ihn bereithält.

Dino ist sieben Jahre alt, topfit und liebt Bewegung. Außerdem liebt er Aufgaben, die ein wenig Köpfchen erfordern. Geht es um Spaziergänge, Suchspiele oder Nasenarbeit, ist der Vierbeiner mit Freude dabei.

Dennoch kann er beim Lernen bisweilen etwas stur sein. Wer sich für Dino entscheidet, bekommt demnach keinen Couchpotato, sondern einen aktiven Begleiter.

Gleichzeitig bringt Dino typische Terrier-Eigenschaften mit: Dazu gehören eine gute Portion Selbstbewusstsein und eine eigene Meinung, die er lautstark äußert, wenn ihm etwas nicht passt. An der Leine kann er gegenüber anderen Hunden schon mal poltern. Besonders hasst er: Fahrräder.

Ideal wäre für Dino ein Zuhause am Stadtrand oder in einer ruhigeren Gegend, wo er zur Ruhe kommen und seine Umgebung ohne zu viel Trubel erleben kann.