Tierbesitzer wollen Rasse ihres Hundes herausfinden: Das Ergebnis lässt sie sprachlos zurück

Florida (USA) - Ein Paar aus Florida beschloss, einen DNA-Test bei ihrem Hund durchführen zu lassen, um endlich herauszufinden, um welche Rasse es sich bei ihm handelt. Mit dem Ergebnis hatten sie allerdings nicht gerechnet.

Was Griffin und Samantha über ihren Hund herausfanden, konnten sie nicht glauben. © Reddit/gr1ffi

Vor rund 18 Monaten entdeckten Griffin Worsham und seine Freundin Samantha Ryan aus dem US-Bundesstaat Florida ein Foto von Jasper auf der Website eines Tierheims - es war Liebe auf den ersten Blick.

Als Samantha den flauschigen Vierbeiner dann persönlich traf, war sofort klar: Dieser Hund gehört zur Familie! Noch am selben Tag nahm sie ihn mit nach Hause.

Seitdem sorgt Jasper regelmäßig für neugierige Fragen wie: "Was ist er denn für eine Rasse?" Die Vermutungen dazu gingen wild durcheinander, doch eine klare Antwort gab es nie. "Wir konnten einfach nie genau sagen, was in ihm steckt", erzählte Griffin gegenüber Newsweek.

Optisch wirkte Jasper wie eine Mischung aus Cavalier King Charles Spaniel und Dackel - vielleicht mit einem kleinen Schuss Pudel. Doch weil die Frage nach seiner Herkunft weiterhin unbeantwortet blieb, war sich das Paar einig: Ein DNA-Test muss her!

Das Ergebnis ließ Griffin und Samantha sprachlos zurück. Jasper ist zu 100 Prozent Pudel. "Wir waren komplett schockiert", lachte Griffin. "So einen Pudel hatten wir noch nie gesehen. Erst dachten wir, der Test müsse falsch sein."

Auf Reddit teilte das Pärchen Fotos von ihrem einzigartigen Hund, der Beitrag ging innerhalb kurzer Zeit viral.