Hund Bubu hatte wenig Glück im Leben: Findet der freundliche Boxer jetzt ein schönes Zuhause?

Boxer Bubu kam im Zuge einer Sicherstellung ins Frankfurter Tierheim, jetzt hofft man dort für den freundlichen Rüden ein liebevolles Zuhause zu finden.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Der etwa vier Jahre alte Boxer Bubu kam nach einer Sicherstellung ins Tierheim in Frankfurt am Main - und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermuten, dass der Rüde bislang kein sonderlich schönes Leben hatte.

Boxer-Rüde Bubu landete wegen einer Sicherstellung im Frankfurter Tierheim. Viel Schönes erlebt haben dürfte er noch nicht. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Jetzt soll ein neues Zuhause für Bubu gefunden werden, in dem er endlich gezeigt bekommt, wie angenehm so ein Hundeleben eigentlich sein kann.



Die gute Nachricht: Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, habe sich der Hund trotz seiner vermutlich traurigen Vorgeschichte seine Freundlichkeit und seine Liebenswürdigkeit bewahrt, auch wenn er zunächst gegenüber ihm fremden Menschen etwas zurückhaltend ist. Gebe man Bubu aber genügend Zeit zum Kennenlernen, dann sei er sehr offen, suche die Nähe seiner Bezugspersonen und liebe es zu schmusen und zu kuscheln. Leider hat der Rüde in seinem vorherigen Zuhause nicht viel lernen dürfen. Auch die Grundkommandos sind ihm nicht bekannt. Man ist sich im Frankfurter Tierheim aber sicher, dass er viel Spaß daran haben wird, wenn ihm diese beigebracht werden - am besten, wenn dabei auch das ein oder andere Leckerli für ihn herausspringt. Stubenrein ist er aber und kennt es, an der Leine zu laufen. Hunde Mega-Verwandlung: Hund sieht nach Rasur wie ein anderer Vierbeiner aus Darüber hinaus sei der Boxer durch und durch unkompliziert, weshalb ihn das Tierheim auch an Hunde-Anfänger vermitteln würde. Allerdings sollten in seinem neuen Zuhause keine kleinen Kinder leben, da Bubu recht temperamentvoll und natürlich auch kräftig ist. Zudem möge er es überhaupt nicht, spontan an den Ohren angefasst zu werden.

Bubu ist Allergiker, benötigt spezielle Nahrung und Medikamente