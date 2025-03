Traurige Luna vermisst ihr Herrchen: Darum landete die Schäferhündin im Tierheim

Frankfurt am Main - Schäferhündin Luna ist kürzlich im Tierheim in Frankfurt am Main gelandet, weil ihr bisheriger Besitzer sich ihre Haltung leider nicht mehr hat leisten können.

Luna ist sehr unkompliziert, allerdings hat sie nicht gerne mit kleinen Hunden oder Katzen zu tun. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Alles in allem sei Luna so unkompliziert, dass das Tierheim sie auch an ambitionierte Hundeanfänger abgeben würde. In diesem Falle würden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den neuen Haltern bei Bedarf natürlich beratend zur Seite stehen.



Nicht so gut komme Luna mit anderen Hündinnen aus. Und kleine Hunde oder Katzen möge sie überhaupt nicht. Im Haushalt lebende Kinder sollten außerdem mindestens 16 Jahre alt sein.



Zu beachten ist bei Luna natürlich noch, dass sie nicht mehr viele Treppenstufen laufen will und kann. Eine ebenerdige Wohnung oder ein Haus mit Aufzug sind deshalb notwendig.



Wer Luna die Chance auf einen glücklichen zweiten Lebensabschnitt gewähren möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.