Hütehund-Mix sucht seit vier Jahren ein Zuhause: Darum ist er so schwer zu vermitteln

Kaiserslautern - Der acht Jahre alte Hütehund-Mix Smart aus dem Tierheim in Kaiserslautern hat viele tolle Eigenschaften, ist aber leider aufgrund einiger Probleme nur schwer zu vermitteln.

Auch Beißvorfälle seien in diesem Zusammenhang schon vorgekommen, weshalb Smart beim Spaziergehen und bei allen Pflegemaßnahmen einen Maulkorb trägt.

So sei er ein sehr unsicherer Hund, der Menschen über einen längeren Zeitraum kennenlernen muss, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ansonsten fühle er sich schnell bedroht, was bei ihm zu aggressivem Verhalten führen könne.

Und das ist natürlich sehr schade, vor allem, da Smart laut der Webseite des Tierheims ein verschmuster und anhänglicher Hund sei, der gern und schnell lerne und es dann auch liebe zu zeigen, was er schon alles kann.

Smart benötigt regelmäßig Schmerzmittel. Auch wegen einer Allergie muss er Medikamente einnehmen. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Laut der Webseite des Tierheims sei es deshalb sehr wichtig, dass seine Bezugspersonen die Körpersprache des Hundes gut lesen können, um gegebenenfalls deeskalierend zu wirken.

Ein Grund, weshalb man im Tierheim Smart auch nur an Menschen mit einer gewissen Erfahrung im Umgang mit Hunden abgeben möchte. Interessenten bekämen während des Kennenlernens des Rüdens Unterstützung von einem Hundetrainer.

Auch hat Smart gesundheitliche Einschränkungen. So habe er an beiden Ellenbogen Fehlbildungen und infolge eines Unfalls musste ein Oberschenkelkopf entfernt werden. Smart bekommt deshalb regelmäßig Schmerzmittel. Außerdem leidet der Rüde an einer Allergie, für die er weitere Medikamente benötigt.

Er sei wegen all dieser gesundheitlichen Probleme nicht für den Hundesport geeignet. Laut Tierheim genieße er aber ausgedehnte Spaziergänge umso mehr.

Wer Smart kennenlernen möchte, kann sich mit dem Tierheim in Kaiserslautern per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer 0631/350-3667 in Verbindung setzen.

Die Telefonzeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Montag von 8.30 bis 15 Uhr und am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr.