Fundhund Elfi wollte in ihr geliebtes Zuhause zurück, doch ein Anruf machte alles zunichte

Koblenz - Warum haben eigentlich die nettesten Lebewesen oftmals das meiste Pech? Das wird auf der Webseite des Tierheims in Koblenz gefragt. Denn auf Hündin Elfi scheint dies leider zuzutreffen.

Die überaus freundliche Hündin wurde herrenlos aufgefunden. Im Tierheim ging es ihr zunächst überhaupt nicht gut. Denn sie vermisste offenbar ihr Zuhause so heftig, dass sie laut den Tierrettern tagelang weinte und trauerte.

Elfie benötigte viel Zeit, um über den Verlust ihres alten Zuhauses hinwegzukommen. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

So gibt es über Elfie nur Gutes zu berichten, wie es auf der Webseite des Tierheims heißt. Sie sei artig, passe sich sehr gut an, laufe hervorragend an der Leine und vertrage sich gut mit anderen Hunden.

Auch habe sie wohl in einem Haushalt mit vielen Kindern und Katzen gewohnt, denn auch das kennt und mag sie.

Wenn es überhaupt etwas an ihr zu bedenken gibt, dann, dass sie sich sehr eng an ihre Menschen binde. Sie benötige ein Zuhause, in dem ihr gezeigt wird, dass sie geliebt wird und wie sehr man sie schätzt.

Denn ein weiteres Mal möchte man ihr den schlimmen Trennungsschmerz ersparen.

Wer nun Interesse daran hat, Elfie einmal kennenzulernen, kann sich gerne mit dem Tierheim über das Kontaktformular in Verbindung setzen.

Sie passe übrigens auch sehr gut zu älteren Menschen oder in eine nette Familie mit Kindern, so die Tierretter.