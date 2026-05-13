Tierheim nimmt neuen Hund auf: Als Mitarbeiter später in seinen Zwinger sehen, bricht ihnen das Herz

Phoenixville (Pennsylvania, USA) - Dieser Anblick brach seinen neuen Pflegern das Herz: Rüde Homer saß noch Stunden nach seiner Ankunft im Tierheim mit gesenktem Kopf zur Wand gerichtet. Wartete er etwa darauf, von seinen Besitzern wieder abgeholt zu werden? Diese hatten ihn Anfang Mai schweren Herzens aus der Not heraus in der "Main Line Animal Rescue" (MLAR) in Phoenixville, Pennsylvania, abgegeben. Schnell war klar: Es versetzte dem Hund einen schweren Schlag.

Stundenlang soll Homer so niedergeschlagen in seinem Zwinger gesessen haben. © Screenshot/Instagram/@mainlineanimalrescue

"Er sitzt einfach in seinem Zwinger und starrt auf die Rückwand - so, als versuche er zu begreifen, wohin das Leben verschwunden ist, das er einst kannte", schrieb das Tierheim vor wenigen Tagen in einem Instagram-Posting.

"Er wurde - völlig schuldlos - von einer Familie abgegeben, die ihn zutiefst und innig liebte. Manchmal zwingt das Leben Menschen dazu, unvorstellbare Entscheidungen treffen zu müssen. Verurteilungen helfen dabei weder dem zurückgelassenen Hund noch tragen sie dazu bei, die Scherben wieder aufzusammeln", hieß es darin weiter.

Um den armen Vierbeiner wieder aufzubauen, setzten seine Pfleger vor allem auf eine Sache. "Mitgefühl ist entscheidend - sowohl für die Tiere als auch für die beteiligten Menschen", erklärte ein Mitarbeiter von MLAR jetzt in einem Interview mit The Dodo.

Zudem gaben die Tierfreunde ihrem neuen Gast vor allem Zeit, um sich an seine neue Situation zu gewöhnen. Das sollte schon bald zu einer überraschenden Wendung führen.