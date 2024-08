Labrador-Mix verlor zweimal sein Zuhause, jetzt hofft er auf eine dritte Chance

Offenbach am Main - Johnny hatte bislang leider kein Glück. Jetzt hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tierheim Offenbach, dass es für den Labrador-Mix im dritten Anlauf klappt.

Das habe man in der Vergangenheit bei ihm leider etwas versäumt. Deshalb sei es vorgekommen, dass Johnny in der ein oder anderen Situation geschnappt hat.

An einen Haushalt mit Kindern wird Johnny nicht vermittelt. Auch eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden sollten seine neuen Menschen besitzen. © Tierschutzverein Offenbach e.V.

Auf ihm fremde Menschen reagiere er anfangs zudem erst einmal recht zurückhaltend, aber durchaus freundlich. Hat er Vertrauen zu seinen Bezugspersonen gefasst, dann liebe er es, Zeit mit diesen zu verbringen. Spaziergänge möge er auch sehr gerne

Laut Tierheim sei es kein Problem, nach einer gewissen Eingewöhnung in sein neues Zuhause ihn für ein paar Stunden alleine in der Wohnung zu lassen.

Mit anderen Hunden komme er recht gut aus, letztlich entscheide hier aber die Sympathie. Auch mit Katzen ist Johnny verträglich.

An einen Haushalt mit Kindern soll er allerdings nicht vermittelt werden. Und da er wie beschrieben klare Regeln und Ansagen benötige, sollten seine neuen Halter bereits ein gewisses Maß an Erfahrung im Umgang mit Hunden besitzen.

Wer Johnny kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Offenbacher Tierheim unter der Telefonnummer 069/858179 oder per E-Mail an info@tierschutzvereinoffenbach.de in Verbindung setzen.