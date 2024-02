Wunderschöne Huskys mit trauriger Vergangenheit: "Alani" und "Teddy" suchen neues Zuhause

Offenbach - Für die beiden wunderschönen Huskys "Teddy" und "Alani" aus dem Tierheim in Offenbach am Main soll jetzt endlich alles besser werden.

Trotz all der schlechten Erfahrungen, die "Alani" (l.) und "Teddy" gemacht haben, sind sie gegenüber Menschen und ihren Artgenossen sehr aufgeschlossen und freundlich. © Tierschutzverein Offenbach e.V.

Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims berichten, stammen die Hunde aus äußerst schlechter Haltung, in der sich so gut wie gar nicht um sie gekümmert wurde.

Dazu gehöre natürlich leider auch, dass der etwa 2018 geborene Rüde "Teddy" und die vermutlich 2017 zur Welt gekommene Hündin "Alani" in ihrem bisherigen Leben weder viel gelernt, noch viel gesehen haben.

Sie hätten nahezu überhaupt keine Erziehung genossen und das "Hunde-ABC" sei für sie buchstäblich ein Fremdwort.

Also Leinenführigkeit oder auch mal die ein oder andere Stunde allein zu Hause verbringen - all dies müsse mit ihnen noch mit viel Geduld und in kleinen Schritten eingeübt werden.

Das sollte aber alles kein allzu großes Problem darstellen. Laut den Tierpflegerinnen und Tierpflegern sind die beiden trotz der schlechten Erfahrungen in ihrer Vergangenheit nämlich total freundlich und aufgeschlossen. Das gelte sowohl gegenüber Menschen als auch gegenüber ihren Artgenossen.