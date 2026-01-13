Tierheim schockiert: Besitzer lassen Pudel mit herzloser Bitte zurück

Witten - Mit einer schockierenden Forderung haben herzlose Hundebesitzer die zehn Jahre alte Pudeldame "Lina" beim Tierarzt abgegeben.

Linas ehemalige Besitzer wollen die Hündin grundlos einschläfern lassen. © Instagram/@tierheim_witten

"Schläfern Sie Lina einfach ein. Wir nehmen sie nicht mehr mit nach Hause." Diese Aussage, mit der Hündin Lina in Nordrhein-Westfalen dem Tierarzt übergeben wurde, macht fassungslos.

Zum Glück kam der Tierarzt dieser unmenschlichen Aufforderung nicht nach: "Dafür gab es keinen Grund, denn Lina möchte leben. So kam sie zu uns", teilte das Tierheim Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) in einem Instagram-Beitrag mit.

Nun hofft der zierliche Pudel auf ein neues Zuhause samt barmherzigen Menschen, die sich um ihn kümmern und ihn nicht beim Aufkommen erster Herausforderungen einschläfern lassen wollen.

Bis zum Gnadenschuss aus der Spritze hat Lina laut Tierheim-Angaben sowieso noch viel Zeit, immerhin machen ihr aktuell nur kleine Wehwehchen zu schaffen: "Sie bringt altersbedingt einige gesundheitliche Themen mit und sieht nicht mehr ganz vollständig, doch sie ist weiterhin bewegungsfreudig und aufmerksam."

Ein Leben im Tierheim ist für die "sehr menschenbezogene" Fellnase jedoch nichts: "Im Tierheim leidet sie sehr unter dem Stress und der Unruhe und wünscht sich dringend ein ruhiges Umfeld."