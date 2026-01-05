Hund wird während Dreharbeiten an Schnellstraße vorm Tierheim ausgesetzt: "Das Allerletzte"

Bei Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein müssen Seeger und sein Team stark sein, denn nach einem Einbruch im Tierheim wird plötzlich ein Hund ausgesetzt.

Von Karolin Wiltgrupp

Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) - Manchmal ist es kaum zu glauben, zu welchen Taten Menschen fähig sind: Im Tierheim Witten wurde eingebrochen und dabei ein Staffordshire-Rüde gestohlen sowie ein anderer verletzt. Als das Team um Tierschützer Ralf Seeger (63) vor Ort hilft, passiert der nächste Notfall: Während der Dreharbeiten setzen Unbekannte einen Hund direkt vor dem Tierheim aus - am helllichten Tag und an einer Schnellstraße ...

Tierheimleiterin Kirsten Simon und "Harte Hunde"-Mitglied Steve mit dem ausgesetzten "Eddie". © RTL / DOCMA TV / Christian Neumann Bei dem Vierbeiner handelt es sich um eine siebenjährige Englische Bulldogge. Schnell wird klar, warum seine Vorbesitzer den Rüden, der später den Namen "Eddie" erhält, so schnell wie möglich loswerden wollten. Die kleine Dogge ist nämlich krank und hat durch eine Qualzucht eine lange Liste von Diagnosen. Neben Kiefer- und Zahnfehlstellungen, Hauterkrankungen, Gelenk- und Organproblemen sowie einem vergrößerten Herz hat Eddie auch einen dicken Tumor am Bein. "Das ist das Allerletzte. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie man ein Familienmitglied entsorgen kann. Was sind das für kranke Subjekte, die so etwas machen?", reagiert Ralf Seeger in einer neuen Folge von "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" entsetzt. Trotz Wut, Trauer und völliger Überlastung ist klar: Eddie wird im Tierheim aufgenommen und erhält die Hilfe, die er braucht.

Einbruch, gestohlener Rüde und verletzter Hund machen Tierheim zu schaffen

Ralf Seeger (63, M.) ist seit 40 Jahren im Tierschutz aktiv. © RTL / DOCMA TV / Christian Neumann Dabei plagen Tierheimleiterin Kirsten Simon und die Vorsitzende des TSV Witten-Wetter-Herdecke e. V. Wiebke Blomberg zusätzliche Probleme: Ein paar Wochen zuvor wurde Staffordshire-Rüde Thyson gewaltsam aus dem Tierheim gestohlen. Sein Vorbesitzer hatte andere Personen beauftragt, im Tierheim einzubrechen. Dabei wurde nicht nur ein Hund gestohlen, sondern ein anderer Staffordshire Bullterrier verletzt - und das nur wegen einer Verwechslung "Die Tierärztin konnte anhand seines geschwollenen Kopfes feststellen, dass die Einbrecher versucht haben, ihn zu strangulieren", erklärt Simon. Seitdem ist Marvis, wie der verletzte Rüde heißt, traumatisiert und skeptisch gegenüber Fremden. Immerhin kommt es zwei Monate nach dem Einbruch zu einem kleinen Erfolg: Beamten des Ordnungsamtes ist es gelungen, Thyson und seinen Vorbesitzer ausfindig zu machen. Wenig später kann der Rüde sogar an eine neue Familie vermittelt werden. Ob Eddie ebenfalls ein neues Zuhause gefunden hat, ist unklar.

Ralf Seeger und sein Team im Einsatz beim Tierheim in Witten