Tierheim vermittelt Hund: Was Pflegerin Tage später erfährt, bricht vielen das Herz
Fayette County (West Virginia, USA) - Es sah alles so gut aus: Kürzlich wurde die Hündin Coconut in Fayette County, West Virginia, auf der Straße aufgegriffen. Das Tierheim vermittelte sie schnell an ihre Pflegemutter Danielle. Wenige Tage später nahm eine Familie Coconut bereits herzlich auf. Alles sah nach einem Happy End aus. Doch Mitte Mai klingelte das Telefon im Tierheim.
Die Familie berichtete einer Mitarbeiterin, dass Coconut ihr auf einem Supermarktparkplatz in einen angrenzenden Wald entlaufen sei. Sie hätten das Tier zwar gerufen, aber es habe sich nicht mehr sehen lassen. Weiter erklärten die neuen Besitzer, dass sie keine Lust gehabt hätten, nach der Fellnase zu suchen, stattdessen nach Hause gefahren seien.
"Es war eine wirklich frustrierende Situation", erklärte Coconuts Pflegemutter jetzt in einem Interview mit The Dodo. Weil sie zu der Hündin eine echte Bindung aufgebaut hatte, brach die ganze Situation Danielle das Herz.
Sie war sich zudem sicher, dass sie keine Chance hatte, Coconut wiederzufinden. Dennoch ließ sie sich vom Tierheim erklären, auf welchem Supermarktparkplatz genau der Vierbeiner entlaufen war.
"Ich hatte wirklich keinerlei Hoffnung, aber ich konnte nicht einfach zu Hause sitzen, während ich wusste, dass sie da draußen war", erklärte die US-Amerikanerin dem Tiermagazin.
Deswegen habe sie sich auf die Suche nach Coconut gemacht.
Fast 15 Millionen Klicks hat dieses virale Video allein auf TikTok
In einem Video, das seit dem 15. Mai Millionen Klicks auf Instagram und TikTok erreicht hat, ist zu sehen, wie die Geschichte ausging. Darin läuft Coconut mit wild wedelndem Schwanz auf ihre ehemalige Pflegemutter zu.
"Sie gab mir unzählige Küsschen, sprang voller Freude an mir hoch und hüpfte schließlich einfach direkt in mein Auto", erzählte die Fellfreundin. Zuvor hatte sie Coconut an dem Tag eine Dreiviertelstunde lang gesucht und immer wieder nach ihr gerufen.
Die Geschichte berührte so viele Menschen, dass sie inzwischen mehrere Millionen Likes hat. Doch es ging noch weiter.
Vor wenigen Tagen meldete sich Danielle, die Coconut jetzt wahrscheinlich für immer behalten möchte, auf TikTok. Dort schrieb sie: "Ich kann immer noch nicht fassen, wie weit sich die Geschichte von Coconut verbreitet hat."
In einem Video ist zu sehen, dass die kleine Hündin sogar zahlreiche Geschenke zugeschickt bekommen hat. "Ihr habt diesem kleinen Mädchen das Gefühl gegeben, zutiefst geliebt zu werden, und ihr habt mich daran erinnert, wie viel Gutes es auf der Welt noch immer gibt", schwärmte Danielle abschließend.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@just_another_sahw