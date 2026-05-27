Tierheim vermittelt Hund: Was Pflegerin Tage später erfährt, bricht vielen das Herz

Fayette County (West Virginia, USA) - Es sah alles so gut aus: Kürzlich wurde die Hündin Coconut in Fayette County, West Virginia, auf der Straße aufgegriffen. Das Tierheim vermittelte sie schnell an ihre Pflegemutter Danielle. Wenige Tage später nahm eine Familie Coconut bereits herzlich auf. Alles sah nach einem Happy End aus. Doch Mitte Mai klingelte das Telefon im Tierheim.

Die kleine Coconut musste schon viel durchmachen. © Screenshot/TikTok/@just_another_sahw

Die Familie berichtete einer Mitarbeiterin, dass Coconut ihr auf einem Supermarktparkplatz in einen angrenzenden Wald entlaufen sei. Sie hätten das Tier zwar gerufen, aber es habe sich nicht mehr sehen lassen. Weiter erklärten die neuen Besitzer, dass sie keine Lust gehabt hätten, nach der Fellnase zu suchen, stattdessen nach Hause gefahren seien.

"Es war eine wirklich frustrierende Situation", erklärte Coconuts Pflegemutter jetzt in einem Interview mit The Dodo. Weil sie zu der Hündin eine echte Bindung aufgebaut hatte, brach die ganze Situation Danielle das Herz.

Sie war sich zudem sicher, dass sie keine Chance hatte, Coconut wiederzufinden. Dennoch ließ sie sich vom Tierheim erklären, auf welchem Supermarktparkplatz genau der Vierbeiner entlaufen war.

"Ich hatte wirklich keinerlei Hoffnung, aber ich konnte nicht einfach zu Hause sitzen, während ich wusste, dass sie da draußen war", erklärte die US-Amerikanerin dem Tiermagazin.

Deswegen habe sie sich auf die Suche nach Coconut gemacht.