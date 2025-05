Tierpfleger unter Schock: Plötzlich muss Chihuahua-Mädchen Kisha zur Not-OP

Als es der kleinen Kisha nicht besser ging, wurde sie in die Tierklinik gebracht. Sofort hieß es: Not-OP! © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

So stand bei der jungen Hündin Kisha plötzlich eine Not-OP an. Das Chihuahuha-Mädchen erbrach sich ständig, fraß nichts mehr.

Nachdem ihr vom Tierarzt Antibiotika verabreicht worden waren, verbesserte sich ihr Zustand aber leider nicht, sagt Anke Hofmann, die erste Vorsitzende des Vereins, im Gespräch mit TAG24.

Sie fuhr mit Kisha in die Tierklinik und da war sofort klar: Die Hündin muss notoperiert und ihr die Gebärmutter entfernt werden!

Das ist jetzt wenige Tage her und Kisha befindet sich zum Glück langsam wieder auf dem Weg der Besserung - vor allem dank des Engagements von Hofmann und ihres Vereins.

Neben all den Mühen, die die Betreuung der Tiere macht, fallen so natürlich auch viele Kosten für ihren auf Spenden angewiesenen Verein an, sagt Hofmann.

Rechnungen über 5000 Euro seien noch für Tierarzt und Futter offen. Deshalb hofft sie auf weitere Unterstützung für die gute Sache.

Spenden könnt Ihr an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.