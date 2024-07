Tierquälerei im Harz: Hund an Baum angeleint zurückgelassen

Dardesheim - Unbekannte Personen haben einen jungen Hund in Dardesheim ( Landkreis Harz ) ausgesetzt. Jetzt ermittelt die Polizei .

Der junge Hund wurde von aufmerksamen Bürgern gefunden, die sich zunächst um ihn kümmerten. © Polizeirevier Harz

Wer kann so eine Tat ohne Skrupel übers Herz bringen? Das fragen sich auch die Beamten des Polizeireviers Harz.

Bereits am 7. Juli übergaben tierliebe und aufmerksame Bürger der Polizeistation Osterwieck einen herrenlosen jungen Hund.

Dieser sei am Tag zuvor auf dem Parkplatz an der B79 zwischen Dardesheim und Athenstedt mit einer blauen Leine an einen Baum angebunden und entdeckt worden.

Von der Polizeistation ging es für den kleinen Vierbeiner anschließend in die Obhut von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Osterwieck.

Jetzt wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.