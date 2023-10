Ein Berg an Wehwehchen - doch Hunde-Senior Berex bleibt trotzdem positiv!

Abgesehen von seinen Problemchen hat sich Berex bei seiner Pflegefamilie als Action-Fan herausgestellt: So streunt er für sein Leben gerne durch den Wald oder Garten und erkundet seine Umgebung. Mit anderen Hunden versteht er sich super, anderen Tieren steht er grundsätzlich neutral gegenüber. Nur kleine Kinder nimmt er als eher überfordernd wahr.

"Alles in allem ist unser Berex ein echter Schatz, der sich über einen Altersruhesitz mit Haus, Hof und Garten und unbedingtem Familienanschluss freut, gerne auch in Gesellschaft anderer freundlicher Hunde", so die Anforderungen an die neuen Besitzer.

Ihr habt Interesse an dem hübschen Kerl? Dann meldet Euch beim Tierschutzverein Halle.