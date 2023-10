Tod von Streunerin war bereits besiegelt: Bekommt Rosie eine zweite Chance?

Kassel - Sie war eigentlich bereits zum Sterben auserkoren. Doch im wahrlich allerletzten Moment hatte Hündin Rosie nochmal Glück und fand den Weg ins Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel. Bleibt ihr das Glück weiterhin hold?

Die kleine Rosie kam von der Tötungsstation in Ungarn ins Kasseler Tierasyl. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Es hätte kaum passender sein können. Pünktlich an einem Feiertag, dem Tag der Deutschen Einheit, durfte Mischlingsdame Rosie ihr - hoffentlich nur zeitweise - neues Heim in Nordhessen beziehen. Zuvor musste die kastrierte Brünette aber schon so einiges durchmachen.

Geboren und aufgewachsen ist die etwa anderthalb Jahre alte Hündin in Ungarn. Dort verbrachte sie ihren Alltag lange Zeit auf den Straßen von Kiskunhalas, rund 130 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt.

Neben dem ohnehin harten Leben auf der Straße hatte es Rosie aber auch darüber hinaus nicht leicht. Denn vor einigen Wochen wurde sie von einem Hundefänger geschnappt - da sie keinem Besitzer zugeordnet werden konnte und die Situation im Land in Bezug auf Straßenhunde ohnehin katastrophal ausfällt, ging es für die Vierbeinerin direkt in die sogenannte Tötungsstation.

Dort wartete Rosie eigentlich nur noch auf den Tag, an dem ihr ohnehin schon kurzes und von Unannehmlichkeiten geprägtes Leben ein jähes Ende findet. Doch schließlich sollte alles ganz anders kommen.