Toller Staffordshire Terrier sucht Zuhause: Wer erfüllt ihm seinen Traum?

Frankfurt am Main - Für den wunderschönen und überaus freundlichen Staffordshire Terrier mit dem Namen Thor sucht das Tierheim in Frankfurt ein neues Zuhause.

Leider hat Thor in seinem bisherigen Leben noch nicht allzu viel kennenlernen dürfen, möchte dies jetzt aber sehr gerne nachholen. Thor lebt zurzeit auf dem Gnadenhof des Frankfurter Tierschutzvereins, wo mit ihm gerade fleißig an den Grundkommandos und der Leinenführigkeit gearbeitet wird.

In diesem Zusammenhang wird auf der Webseite des Tierheims noch einmal betont, dass Thor trotz seines offenen, netten Wesens eben aufgrund seiner Rasse als Listenhund eingestuft ist.

Thor würde auch an einen haushalt mit Kindern vermittelt werden, allerdings sollten diese mindestens zehn Jahr alt sein © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Thor ist stubenrein und kenne es, im Auto mitzufahren. Ob er auch die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann, ist im Tierheim nicht bekannt. Das müsste im Bedarfsfall mit ihm in kleinen Schritten eingeübt werden.

Darüber hinaus sei es laut den Tierheim-Mitarbeitern sehr wichtig, dass Thor geistig und körperlich ausgelastet werde: etwa mit Suchspielen und langen Spaziergängen oder Wanderausflügen.

Obwohl Thor ein wirklich liebenswerter und sehr braver Kerl sei, der allen Menschen nett gegenübertrete, möchte man ihn im Tierheim nur an hundeerfahrene Halter abgeben, die mit dem Rüden liebevoll, aber auch konsequent umzugehen wissen.

Mit anderen Hunden verträgt er sich ordentlich, wobei er das Verhalten seines gegenüber spiegele: Kommt ihm ein Artgenosse schräg, so reagiert er ebenso. Ob Thor mit Katzen klar kommt, kann im Tierheim auf Wunsch getestet werden.

Thor würde zudem auch an einen Haushalt mit Kindern abgegeben werden. Allerdings sollten diese mindestens zehn Jahre alt sein und wegen Thors Größe und Stärke eine gewisse Standfestigkeit mitbringen.



Wer Thor einmal kennenlernen will, kann sich gerne mit dem Tierheim in Frankfurt in Verbindung setzen.

Das geht telefonisch unter den Nummern 069/4230-05 und 069/4230-06 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; oder per E-Mail an info@tsv-frankfurt.de.