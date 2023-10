Treue Tierheim-Hündin "Kappa" durfte nirgendwo lange bleiben: Findet die Dogge bald ein liebevolles Zuhause?

Aschaffenburg - Nein, bislang hatte die liebenswerte und überaus freundliche "Kappa" wirklich nicht viel Glück in ihrem Leben. Sie wurde herumgereicht, lernte bereits mehrere Städte kennen, aber ein richtiges, endgültiges Zuhause blieb ihr bislang leider verwehrt.

"Kappa" wurde in ihrem Leben bislang sehr viel herumgereicht und das hat durchaus Spuren hinterlassen. © Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

Und das hat - wie die Pflegerinnen und Pfleger des Tierheims in Aschaffenburg sagen - durchaus bei dem 2016 geborenen, schwarzen Doggen-Mix Spuren hinterlassen und man merke ihr die Rastlosigkeit ihrer Vergangenheit immer wieder an.

Allerdings habe "Kappa" nach einer gewissen Eingewöhnungszeit mittlerweile Vertrauen zu ihren Bezugspersonen im Tierheim gefasst und dadurch einen gewissen Halt und auch innere Ruhe wiedergefunden.

Sie genieße zurzeit alle Streicheleinheiten, Leckerlis und sonstige Zuwendungen aus vollen Zügen.

Außerdem liebe die Hunde-Dame ausgedehnte Spaziergänge. Allerdings betonen die Tierpfleger, dass hierbei der "doggentypische Gleichmut" zum Vorschein käme. Dann schnuppere sie selbstverloren in der Gegend herum und lasse sich nicht stören, ehe alles erkundet und markiert sei.

Sie laufe auch immer gerne vor ihren Menschen her - das aber in einem angenehmen Tempo und höre auch immer besser auf "bei Fuß". Überhaupt wolle "Kappa" ihren Bezugspersonen gefallen und tue für Hundekekse so ziemlich alles.