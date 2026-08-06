Typisch Shiba Inu! Jiro sucht echte Liebhaber seiner Hunderasse
München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für Shiba Inu "Jiro". Findet er sein Glück?
Der kastrierte Rüde wurde aufgrund von Überforderung im Tierheim abgegeben. Jiro wurde im Juni 2021 geboren und wiegt neun Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 40 Zentimetern.
Er ist ein charakterstarker Vierbeiner, der klare Strukturen und eine konsequente Führung braucht. Wie viele Vertreter seiner Hunderasse bringt er eine große Portion Eigenständigkeit mit, erklärt der Tierschutzverein. In Jiros Fall kommen eine niedrige Reizschwelle und territoriales Verhalten dazu.
Frust ist für Jiro nur schwer zu ertragen. Im Halsbereich lässt sich Jiro nur bedingt anfassen, haben die Pfleger im Tierheim festgestellt. Außerdem kann sich seine Leinenaggression auch gegen Menschen richten, wenn er bedrängt oder blockiert wird.
Er sucht daher feinfühlige und erfahrene Besitzer, die sich bestenfalls mit seiner Rasse auskennen.
Shiba Inu als eigensinniger Charakterkopf: Die Katze in Hundeform?
Nicht ohne Grund werden Shiba Inus gerne mit Katzen verglichen: Die Hunde gelten als sehr eigensinnig. Sie bringen meist einen ausgeprägten Jagdtrieb mit und brauchen im Haushalt eine klare Rollenverteilung - ansonsten treffen sie selbst Entscheidungen.
Seine Vorbesitzer haben den Erziehungsaufwand bei Jiro wohl unterschätzt, nun muss nachjustiert werden. Im Tierheim wurde er bereits in ein passendes Trainingsprogramm integriert. Künftige Besitzer sollten weiter an seiner Grunderziehung arbeiten und ihm klare Grenzen setzen.
Er hofft auf einen Platz in einer ruhigen, ländlichen Umgebung. Aufgrund seines Charakters ist Jiro kein Familienhund. Kinder oder andere Hunde sollten im neuen Zuhause nicht leben, weil Jiro diese nicht mag.
"Wer bereit ist, mit Geduld, Konsequenz und Verständnis an der Beziehung zu arbeiten, bekommt mit Jiro einen lernfähigen und verschmusten Begleiter", so der Tierschutzverein.
Bist Du Jiros große Chance? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3.
Titelfoto: Tierheim München (2)