Typisch Shiba Inu! Jiro sucht echte Liebhaber seiner Hunderasse

München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für Shiba Inu "Jiro". Findet er sein Glück?

Jiro sucht feinfühlige Besitzer, die Erfahrung im Umgang mit schwierigen Hunden haben. © Tierheim München

Der kastrierte Rüde wurde aufgrund von Überforderung im Tierheim abgegeben. Jiro wurde im Juni 2021 geboren und wiegt neun Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 40 Zentimetern.

Er ist ein charakterstarker Vierbeiner, der klare Strukturen und eine konsequente Führung braucht. Wie viele Vertreter seiner Hunderasse bringt er eine große Portion Eigenständigkeit mit, erklärt der Tierschutzverein. In Jiros Fall kommen eine niedrige Reizschwelle und territoriales Verhalten dazu.

Frust ist für Jiro nur schwer zu ertragen. Im Halsbereich lässt sich Jiro nur bedingt anfassen, haben die Pfleger im Tierheim festgestellt. Außerdem kann sich seine Leinenaggression auch gegen Menschen richten, wenn er bedrängt oder blockiert wird.

Er sucht daher feinfühlige und erfahrene Besitzer, die sich bestenfalls mit seiner Rasse auskennen.