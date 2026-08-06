Golden Retriever fordert Pfoten-Massage ein: Der Grund lässt Lachtränen fließen

USA - Er ist Wiederholungstäter und Frechdachs in einem: Golden Retriever Brew aus den USA hat es nämlich faustdick hinter den Hunde-Ohren. Dafür hat er aber auch gerade einen großen viralen Hit auf TikTok und Instagram gelandet.

Brew ist glückselig, als er seine Pfoten-Massage bekommt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/brewthegoldenn

In dem kuriosen Clip aus der vergangenen Woche herrscht zunächst eine angespannte Stimmung. Während Herrchen Nash Gaffney Frauchen Keely Gaffney eine Fußmassage gibt, sieht ihn Brew mit großen, traurigen Augen an.

Im Untertitel ist die Erklärung zu lesen: "Dein Hund bekommt jeden Abend eine Pfoten-Massage von Papa, weil er eifersüchtig wird."

Kurz darauf folgt ein Schnitt und der Golden Retriever ist an der Reihe. Vollkommen glückselig genießt er die Zuneigung.

Diese Wendung lässt in den sozialen Medien die Lachtränen fließen. Auf TikTok knackt Brew innerhalb einer Woche bereits die Zehn-Millionen-Marke. Auf Instagram kommen weitere 8,3 Millionen Klicks hinzu.

Unterdessen herrscht beim Publikum eine gewisse Einigkeit.