Golden Retriever fordert Pfoten-Massage ein: Der Grund lässt Lachtränen fließen

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Millionen Klicks: Golden Retriever Brew aus den USA hat gerade einen großen viralen Hit auf TikTok und Instagram gelandet.

Von Christian Norm

USA - Er ist Wiederholungstäter und Frechdachs in einem: Golden Retriever Brew aus den USA hat es nämlich faustdick hinter den Hunde-Ohren. Dafür hat er aber auch gerade einen großen viralen Hit auf TikTok und Instagram gelandet.

Brew ist glückselig, als er seine Pfoten-Massage bekommt.
Brew ist glückselig, als er seine Pfoten-Massage bekommt.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/brewthegoldenn

In dem kuriosen Clip aus der vergangenen Woche herrscht zunächst eine angespannte Stimmung. Während Herrchen Nash Gaffney Frauchen Keely Gaffney eine Fußmassage gibt, sieht ihn Brew mit großen, traurigen Augen an.

Im Untertitel ist die Erklärung zu lesen: "Dein Hund bekommt jeden Abend eine Pfoten-Massage von Papa, weil er eifersüchtig wird."

Kurz darauf folgt ein Schnitt und der Golden Retriever ist an der Reihe. Vollkommen glückselig genießt er die Zuneigung.

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Diese Wendung lässt in den sozialen Medien die Lachtränen fließen. Auf TikTok knackt Brew innerhalb einer Woche bereits die Zehn-Millionen-Marke. Auf Instagram kommen weitere 8,3 Millionen Klicks hinzu.

Unterdessen herrscht beim Publikum eine gewisse Einigkeit.

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Der Hund weiß auch, wie er seinen Schwimm-Wunsch durchdrücken kann

Zuvor war Brew eifersüchtig, weil sein Frauchen eine Fußmassage erhielt.
Zuvor war Brew eifersüchtig, weil sein Frauchen eine Fußmassage erhielt.  © TikTok/Screenshot/brewthegoldenn

So interpretieren viele von ihnen eine gewisse Genugtuung in Brews Blick hinein. "Siehst du, Mama? Ich bekomme auch eine!", legt ihm eine Userin in den "Mund". Viele andere schreiben ähnliche Beiträge.

Kein Wunder, dass die Kommentarspalte von Tränen lachenden Emojis nur so überquillt. Dabei ist Brew sogar ein Wiederholungstäter. Bereits Mitte Juli konnte er mit einem anderen "Pfoten-Massage-Video" ähnliche virale Erfolge erzielen.

Unterdessen ist das Repertoire des Rüden durchaus noch ein wenig breiter aufgestellt. Denn auch, wenn Brew unbedingt schwimmen gehen will, hat er die Lacher auf seiner Seite.

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So konnte er sein Publikum - und natürlich seine Besitzer - kürzlich um die Pfote wickeln, als er mit einem Handtuch im Maul versuchte, seine Forderung möglichst schnell durchzusetzen.

Da braucht sich wohl niemand mehr zu fragen, wer in diesem Haushalt die Hosen anhat.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/brewthegoldenn

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