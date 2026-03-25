Unser bester Freund: Hunde begleiten Menschen schon viel länger als gedacht

Schon vor 15.800 Jahren lebten Hunde mit Jägern und Sammlern zusammen, wie DNA-Analysen zeigen. Menschen tauschten sie wahrscheinlich sogar untereinander aus.

Von Simone Humml London/München - Hunde waren einer Studie zufolge schon verbreitete Begleiter der Jäger- und Sammler-Gemeinschaften Europas. Der älteste genetische Nachweis stammt demnach von einem Hund, der vor 15.800 Jahren lebte.

Der Oberkiefer eines domestizierten Hundes aus der Kesslerloch-Höhle in Thayngen, Schweiz. © Ivan Ivic/Cantonal Archaeological Service (KASH) of Schaffhausen/dpa Der zuvor älteste genetische Nachweis war rund 5000 Jahre jünger. In zwei Studien im Fachjournal "Nature" belegen Forscher die weite Verbreitung der Hunde bereits vor Einführung der Landwirtschaft. Archäologische Belege deuteten bereits darauf hin, dass sich Hunde vor mehr als 15.000 Jahren von Wölfen abspalteten und in ganz Europa und der Türkei vorkamen, schreiben Co-Studienleiter Laurent Frantz von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Kollegen. So weise etwa ein rund 14.300 Jahre alter Unterkiefer eines Tieres aus der Fundstelle Bonn-Oberkassel hundeähnliche Merkmale auf. Es sei zusammen mit zwei Menschen bestattet worden und habe Krankheitsmerkmale, die ohne längere menschliche Pflege tödlich gewesen wären. Ohne bestätigende genetische Daten sei es jedoch schwierig gewesen, die Überreste vieler Tiere eindeutig als Hunde zu identifizieren. Hunde Junger Mischling träumt von einem Neustart: Balu wäre ein toller Familienhund Die frühesten auf DNA-Basis eindeutig nachgewiesenen Hunde stammten laut Studie bislang aus dem Nordwesten Russlands und sind etwa 10.900 Jahre alt.

Forscher entdecken ältesten Nachweis eines Hundes

Eine Rekonstruktion von Pınarbaşı vor etwa 15.800 Jahren von Kathryn Killackey, basierend auf Erkenntnissen aus archäologischen Ausgrabung. © --/Kathryn Killackey/Springernature/dpa In der neuen Studie wurde unter anderem DNA aus Proben der britischen Fundstätte Gough’s Cave (etwa 14.300 Jahre alt) und aus der Fundstätte Pınarbaşı in der Türkei (etwa 15.800 Jahre alt) analysiert. Bei den Tieren der beiden Fundstätten handelte es sich tatsächlich um Hunde. Die genetische Identifizierung der Hunde aus der Altsteinzeit habe einen Wendepunkt im Verständnis der frühesten Hunde dargestellt, sagte Co-Erstautor William Marsh vom Natural History Museum in London. "Diese Exemplare ermöglichten es uns, weitere früher lebende Hunde an Fundorten in Deutschland, Italien und der Schweiz zu identifizieren, was deutlich zeigt, dass Hunde bereits vor mindestens 14.000 Jahren weit über Europa und die Türkei verbreitet waren." Trotz des Grabfunds in Bonn-Oberkassel und Anzeichen, dass Hunde in Pınarbaşı Fisch vom Menschen erhielten, ist die damalige Rolle der Hunde unklar. Das Forschungsteam fand jedoch Hinweise darauf, dass genetisch und kulturell unterschiedliche Jäger- und Sammler-Gruppen Hunde aktiv ausgetauscht haben. Hunde Sie kam als Welpe ins Tierheim: Chow-Chow-Mischling Henriette sucht ihr Glück "Die Tatsache, dass Menschen Hunde so früh austauschten, bedeutet, dass diese Tiere wichtig gewesen sein müssen", sagte der LMU-Paläogenetiker Frantz. "Eine Möglichkeit ist, dass sie als hocheffizientes Alarmsystem dienten."

Schon in der Eiszeit hatten Menschen Hunde