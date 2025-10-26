Verurteilt, ohne sie zu kennen? Hunderasse wird Mia zum Verhängnis

München - American-Bulldog-Mix "Mia" wartet im Münchner Tierheim auf ihr Glück. Bekommt sie eine zweite Chance bei lieben Menschen?

Mia ist eine freundliche und anhängliche Hündin, die sich nach Liebe sehnt. © Tierheim München (2)

Mia wurde ungefähr Mitte 2020 geboren und ist kastriert. Menschen gegenüber zeigt sie sich aufgeschlossen und anhänglich, sowohl bei vertrauten Bezugspersonen als auch bei Fremden.

Mit anderen Hunden kommt Mia in der Regel gut zurecht. Rüden gegenüber zeigt sie sich sozial und verträglich, bei Hündinnen entscheidet wie so oft die Sympathie. An der Leine bleibt sie gelassen und reagiert nicht auf Begegnungen mit anderen Hunden.

Im Alltag bleibt Mia neugierig, stabil und unerschrocken: Autos, Fahrräder oder Jogger bringen sie nicht aus der Ruhe. Neuen Situationen begegnet sie souverän. Andere Tiere findet sie zwar interessant, zeigt aber keine ausgeprägten jagdlichen Tendenzen.

Die gängigen Grundkommandos sind ihr bekannt. Mia läuft gut an der Leine und zeigt sich selbst in reizvoller Umgebung ansprechbar und orientiert sich immer an ihren Menschen.