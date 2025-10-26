Verurteilt, ohne sie zu kennen? Hunderasse wird Mia zum Verhängnis
München - American-Bulldog-Mix "Mia" wartet im Münchner Tierheim auf ihr Glück. Bekommt sie eine zweite Chance bei lieben Menschen?
Mia wurde ungefähr Mitte 2020 geboren und ist kastriert. Menschen gegenüber zeigt sie sich aufgeschlossen und anhänglich, sowohl bei vertrauten Bezugspersonen als auch bei Fremden.
Mit anderen Hunden kommt Mia in der Regel gut zurecht. Rüden gegenüber zeigt sie sich sozial und verträglich, bei Hündinnen entscheidet wie so oft die Sympathie. An der Leine bleibt sie gelassen und reagiert nicht auf Begegnungen mit anderen Hunden.
Im Alltag bleibt Mia neugierig, stabil und unerschrocken: Autos, Fahrräder oder Jogger bringen sie nicht aus der Ruhe. Neuen Situationen begegnet sie souverän. Andere Tiere findet sie zwar interessant, zeigt aber keine ausgeprägten jagdlichen Tendenzen.
Die gängigen Grundkommandos sind ihr bekannt. Mia läuft gut an der Leine und zeigt sich selbst in reizvoller Umgebung ansprechbar und orientiert sich immer an ihren Menschen.
Hündin wartet im Münchner Tierheim auf ihre Menschen
Das hört sich nach einem absoluten Traumhund an? Für die Einstufung als "Listenhund" der Kategorie 2 ist das leider irrelevant. Aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit darf sie in Bayern zwar ganz regulär gehalten werden, es fallen jedoch je nach Gemeinde variierende Auflagen an.
Da sich Mia derzeit von einer Kreuzbandoperation erholt, darf sie körperlich nur eingeschränkt belastet werden. Eine zweite Operation steht noch aus, erklärt das Tierheim.
Mia sehnt sich nach einem strukturierten Zuhause, in dem sie sichere und klare Führung findet. Ihre Halter sollten ihr körperlich gewachsen sein und bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.
Standfeste Kinder wären für Mia kein Problem. Auch die Gesellschaft eines souveränen Rüden käme eventuell infrage. Andere kleine Tiere sollten aber nicht im neuen Zuhause leben.
Bist Du Mias großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000782 bei Frau Pöhlmann im Tierheim und lerne die Hündin bei einem Besuch kennen.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)