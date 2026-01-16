Vier Hunde einfach am Straßenrand ausgesetzt: Ihr Schicksal bricht Herzen
Kalifornien (USA) - Diese vier Hunde brachen selbst der gestandenen Tierschützerin Suzette Hall schrecklich das Herz.
Wie die US-Amerikanerin auf Instagram berichtete, wurden die beiden nämlich einfach am Straßenrand ausgesetzt - und wussten seither nicht mehr, wohin mit sich.
"Sie haben sich aneinander gekuschelt, blieben die gesamte Zeit an diesem einen Ort sitzen." Und das ist auch kein Wunder. Die Vier kannten schließlich nichts anderes.
Zwar kamen viele Passanten vorbei und versuchten ihnen zu helfen - die Vierbeiner waren jedoch so verschreckt, dass sie niemanden an sich heranließen.
"Traurigerweise begannen ein paar Leute, die Hunde zu verfolgen, weswegen sie auf die Straße rannten und fast angefahren wurden", so Hall weiter.
Kein Wunder also, dass sich die Tierliebhaberin sofort auf den Weg machte, als sie vom Schicksal der Ausgesetzten erfuhr. Als sie am Fundort ankam, spürte sie, wie es ihr schwer ums Herz wurde.
Auf Instagram berichtete Hall von der Hunde-Rettungsaktion
Alle vier Hunde sind endlich in Sicherheit
"Sie waren ganz verfilzt, schmutzig und rochen, als hätten sie seit Ewigkeiten kein Bad mehr genommen. Eine von ihnen ist außerdem schwanger."
Sofort begann Hall, ihre Falle aufzustellen und die Tiere, die vor lauter Hunger bereits im Müll zu graben begannen, anzulocken.
"Einer kam sofort. Die anderen brauchten ihre Zeit", erinnert sich Hall. Doch mit einer Menge Geduld schaffte sie es schließlich, alle Fellnasen in den Käfig zu befördern. "Nacheinander konnten wir ihnen daraufhin die Leinen anlegen. Einer nach dem anderen, dann waren sie endlich sicher."
Nun ist es an Hall, für ihre Schützlinge ein neues Für-immer-Körbchen zu finden. Und dieser Aufgabe nimmt sie sich nur zu gern an. "Wir werden das alles hinbekommen. Wir werden euch all das besorgen, was ihr braucht", versprach sie den Tieren.
"Ihr werdet geliebt, ihr werdet nicht vergessen und ihr seid endlich in Sicherheit!"
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29