Vier Hunde einfach am Straßenrand ausgesetzt: Ihr Schicksal bricht Herzen

Kalifornien (USA) - Diese vier Hunde brachen selbst der gestandenen Tierschützerin Suzette Hall schrecklich das Herz.

Die vier Hunde wurden einfach ausgesetzt. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Wie die US-Amerikanerin auf Instagram berichtete, wurden die beiden nämlich einfach am Straßenrand ausgesetzt - und wussten seither nicht mehr, wohin mit sich.

"Sie haben sich aneinander gekuschelt, blieben die gesamte Zeit an diesem einen Ort sitzen." Und das ist auch kein Wunder. Die Vier kannten schließlich nichts anderes.

Zwar kamen viele Passanten vorbei und versuchten ihnen zu helfen - die Vierbeiner waren jedoch so verschreckt, dass sie niemanden an sich heranließen.

"Traurigerweise begannen ein paar Leute, die Hunde zu verfolgen, weswegen sie auf die Straße rannten und fast angefahren wurden", so Hall weiter.

Kein Wunder also, dass sich die Tierliebhaberin sofort auf den Weg machte, als sie vom Schicksal der Ausgesetzten erfuhr. Als sie am Fundort ankam, spürte sie, wie es ihr schwer ums Herz wurde.