Pflegemutter erwischt Vierbeiner im verbotenen Bett - und zieht umgehend ihre Konsequenzen
Brooklyn (USA) - Eigentlich gab es für die beiden Pflegehunde "Ilya" und "Shane" strikte Regeln, was ihren nächtlichen Aufenthaltsort angeht. Doch sowohl die Vierbeiner als auch ihre Pflegemutter hatten große Probleme, sich daran zu halten.
Isabel Klee, eine bekannte Pflegemutter aus Brooklyn, machte das Dilemma auf TikTok öffentlich. Dabei gab sie sogar einen intimen Einblick in ihr Schlafzimmer.
"Okay, also wir dürfen unsere Pflegehunde nicht im Bett schlafen lassen", erklärt die US-Amerikanerin. "Sie sollen in der Box schlafen." Als sie sich an jenem Abend aber schlafen legen wollte, entdeckte sie einen der Vierbeiner am verbotenen Ort.
In einem Video sieht man die süße Fellnase "Ilya", die es sich zwischen Kissen und Bettdecke gemütlich gemacht hat und bereits eingeschlafen ist. "Was soll ich denn jetzt machen?", fragt Isabel gespielt verzweifelt in die Kamera.
Sie wollte sich zwar an die Vorgaben halten, die für sie als Pflegestelle gelten, doch es fiel ihr schwer, den Hund aus dieser wirklich heimeligen Lage zu reißen. "Was soll ich nur tun?", richtet sie die Frage nun an Ilya selbst, der verschlafen die Äuglein öffnete.
Die nächste Sequenz gibt dann Aufschluss darüber, wie Isabel die Situation geklärt hat.
Pflegemutter reagiert liebevoll auf Regelverstoß ihrer Ziehkinder
Man sieht diesmal sie selbst im Bett liegen. "Ich gebe nicht nach", verspricht sie. "Aber ich lese noch vor dem Schlafengehen und hätte gerne ein kleines Heizkissen dabei." Aus diesem Grund habe sie "zwei Brötchen in den Ofen geschoben."
Was das genau bedeutet und was dies mit Ilya und Shane zu tun hat, zeigt die Szene darauf: Als Isabel die Bettdecke anhebt, sieht man die beiden Pflegehunde zusammengerollt zwischen ihr und ihrem Partner liegen. Selig schlummern die beiden Vierbeiner in ihrer Kuschelhöhle.
Es scheint, als hätte die New Yorkerin diesmal ein Auge zugedrückt und den Regelverstoß gebilligt.
Und das völlig ohne schlechtes Gewissen: "Ich bin im siebten Himmel", schwärmt Pflegemutter Isabell lächelnd am Ende des Clips.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ simonsits