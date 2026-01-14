Pflegemutter erwischt Vierbeiner im verbotenen Bett - und zieht umgehend ihre Konsequenzen

Brooklyn (USA) - Eigentlich gab es für die beiden Pflegehunde "Ilya" und "Shane" strikte Regeln, was ihren nächtlichen Aufenthaltsort angeht. Doch sowohl die Vierbeiner als auch ihre Pflegemutter hatten große Probleme, sich daran zu halten.

Pflegemutter Isabel Klee hat ihren Pflegehund Ilya in ihrem Bett erwischt. Dies ist dem Vierbeiner eigentlich untersagt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ simonsits

Isabel Klee, eine bekannte Pflegemutter aus Brooklyn, machte das Dilemma auf TikTok öffentlich. Dabei gab sie sogar einen intimen Einblick in ihr Schlafzimmer.

"Okay, also wir dürfen unsere Pflegehunde nicht im Bett schlafen lassen", erklärt die US-Amerikanerin. "Sie sollen in der Box schlafen." Als sie sich an jenem Abend aber schlafen legen wollte, entdeckte sie einen der Vierbeiner am verbotenen Ort.

In einem Video sieht man die süße Fellnase "Ilya", die es sich zwischen Kissen und Bettdecke gemütlich gemacht hat und bereits eingeschlafen ist. "Was soll ich denn jetzt machen?", fragt Isabel gespielt verzweifelt in die Kamera.

Sie wollte sich zwar an die Vorgaben halten, die für sie als Pflegestelle gelten, doch es fiel ihr schwer, den Hund aus dieser wirklich heimeligen Lage zu reißen. "Was soll ich nur tun?", richtet sie die Frage nun an Ilya selbst, der verschlafen die Äuglein öffnete.

Die nächste Sequenz gibt dann Aufschluss darüber, wie Isabel die Situation geklärt hat.