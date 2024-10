Vor Wochen ausgesetzt: Hunde werden endlich gerettet – ihre Reaktion geht so nahe

Einen Monat lang verharrten die beiden Hunde in dem Park. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Wie Suzette Hall am heutigen Montag auf ihrem Facebook-Account verriet, waren die beiden einfach herzlos ausgesetzt worden. Und das ausgerechnet in einer Gegend, in der es nur so vor Kojoten wimmelt.

"Ich habe herausgefunden, dass sie da draußen bereits seit einem Monat überlebten", erklärte die Tierretterin traurig. Nachbarn hatten die beiden entdeckt und schließlich Hilfe angefordert.

Tagelang fuhr Hall von da an jeden Tag zu der Stelle, wo sie die Tiere vermutete, konnte sie jedoch nie finden – bis schließlich ein kleines Wunder geschah!

Am gestrigen Sonntag war sie gerade mit ihrem Auto unterwegs, als sie einen Anruf erhielt – die zwei Hunde waren wieder aufgetaucht! Hall konnte ihren Ohren kaum trauen. Normalerweise lebt sie nämlich eine Stunde Fahrtzeit weg vom Fundort. In genau diesem Moment war sie jedoch lediglich anderthalb Kilometer entfernt.

"Ich war so glücklich, als ich zurückfuhr und da waren sie", schrieb sie voller Freude. "Ich habe die zwei Fallen so schnell ich konnte aus meinem Wagen geholt."

Und siehe da: Die kleine Hündin rannte sofort in den Käfig hinein, nur ihr Freund tat sich ein wenig schwer.