Was dieser süße Hund erlebt hat, ist schrecklich: Seinen Lebensmut lässt Pascar sich nicht nehmen

Kassel - Wie können manche Menschen nur so grausam sein? Pascar ist ein Hund mit schrecklicher Vergangenheit, er wurde schwer verletzt auf der Straße gefunden. Auf ihn war geschossen worden, ein Bein musste amputiert werden.

Findet Pascar sein Happy End? © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)

Nach einem Zwischenstopp im Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" im rumänischen Brașov befindet sich die liebenswerte Fellnase inzwischen in Kassel, wo der Vierbeiner jetzt auf sein Happy End wartet.

In seiner Heimat hätte der Rüde keinerlei Chance auf ein solches gehabt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims sei es ein echter Herzenswunsch, vor allem auch solchen Tieren zu helfen, für sie ein liebevolles Zuhause zu finden.

Beim Röntgen wurden den Angaben zufolge eine Knochenabsplitterung und eine Verdickung im verletzten linken Vorderbein entdeckt. Da sich der Zustand leider immer weiter verschlechtert habe, sei dessen Amputation unumgänglich gewesen.

Der Eingriff wurde im vergangenen Juni durchgeführt. Pascar hat diesen gut überstanden. Die treue Seele habe die Tierpfleger schon am Morgen nach der Operation "wieder schwanzwedelnd und bestens gelaunt" begrüßt. "Wir sind immer wieder erstaunt, wie Tiere solche Eingriffe wegstecken und sich ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen."