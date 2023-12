Weihnachtsmarkt-Besuch mit Hund: "Fast alle zeigen Stress-Symptome"

Zu voll, zu viel, zu stressig: Stella Soares ist bedürfnisorientierte Hundetrainerin und rät vom Weihnachtsmarkt-Besuch mit Hund ab.

Von Dana-Jane Kruse

Deutschland - Dezember ist Weihnachtsmarkt-Zeit! Dort, wo sich viele Menschen für heiße Spezialitäten zusammendrängen, entdeckt man sie hier und dort zwischen zahllosen Beinen und langen Mänteln: Hunde. Dass die Vierbeiner sich dort unwohl und gestresst fühlen, weiß Hundetrainerin Stella Soares (28).

Was auf den ersten Blick romantisch wirkt, birgt viel Stress für Hunde: der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. (Symbolfoto) © 123RF/brusnik Im Interview mit TAG24 sprach Stella, Coach für bedürfnisorientiertes Hundetraining, über ihre Erfahrungen mit Hunden auf Weihnachtsmärkten. "In der Regel zeigen fast alle Hunde auf Weihnachtsmärkten mittlere bis starke Stress-Symptome", verriet die 28-Jährige, die niemals ihren eigenen Hund in den Glühwein- und Lebkuchen-Trubel mitnehmen würde. Podenco-Kangal-Mix Lola (3) kam aus dem bulgarischen Tierschutz zu Stella und "hatte früher viel Angst, sei es vor anderen Hunden, Geräuschen, aber auch vor allem anderen Menschen, sodass sie teilweise gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollte", so Stella. Hunde Besitzer will jungen Hund einschläfern lassen: Grund sorgt für Aufschrei Sie ist der Grund, weshalb ihre Besitzerin die Ausbildung zur Hundetrainerin absolvierte. Stella sieht sich allerdings eher als "Coach für Menschen mit Hund".

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wenig bedürfnisorientiert

Lola gehört eher "zu den unsicheren und ängstlicheren Hunden". Weil sie mit fast vier Jahren schon einiges mitgemacht hat, erspart Besitzerin Stella ihr den Weihnachtsmarkt-Besuch. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/Stellaundlola "Hinter jedem unerwünschten Verhalten eines Hundes, sei es ein Anbellen von anderen Hunden, ein Leinenziehen oder exzessives Jagdverhalten, steckt ein bzw. stecken ganz oft mehrere unerfüllte hündische Bedürfnisse", erklärt Stella. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, welche Bedürfnisse nicht erfüllt werden, und das Mensch-Hund-Team mit ganzheitlichen Lösungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Den Weihnachtsmarkt sieht die Hundetrainerin nicht als Ort, um die Bedürfnisse eines Hundes zu erfüllen. Im Gegenteil: "Die Menge an Reizen, also Menschen, Geräuschen, Gerüchen etc., ist einfach sehr viel auf einmal für Hunde und führt schnell zu Stress und Überforderung", meint Stella. Hunde Es ist eine Tragödie! Hund bricht Pflegern nach über einem Jahr das Herz Gestresste Vierbeiner erkennt man an ihrer Körpersprache: "Hecheln, angelegte Ohren, ein sichtbares Augenweiß, aber auch die lange Maulspalte, die oft als Lächeln fehlinterpretiert wird", sind teilweise zu beobachten.

Wenn Angst hündisches Verhalten frisst

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Von oben kann man sehen, wie eng die Gänge zwischen den Buden sind. Bei vielen Besuchern ist es laut, bunt und voller Eindrücke, mit denen Hunde zu kämpfen haben. © Christoph Schmidt/dpa

Auch äußert sich akuter Stress durch unerwünschtes Verhalten: "Wenn mein Hund stark an der Leine zieht, bellt oder fiept, in die Leine beißt", zählt Stella ein paar Beispiele auf. Gleichzeitig warnt sie vor dem "stillen Stress", also wenn der Hund in sich gekehrt und ganz still wird. "Wir TrainerInnen sagen dazu: Angst frisst Verhalten", erklärt die 28-Jährige und rät deshalb, genau auf die Körpersprache der eigenen Fellnase zu achten.

Das sollte man vor dem Weihnachtsmarktbesuch mit Hund unbedingt beachten

Bei all den fremden Gerüchen und Geräuschen gehen die Vierbeiner in der Menschenmasse oft unter. Auch im hundefreundlichen Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa Und wenn es doch nicht anders geht und die eigene Fellnase mit muss? "Einen Puffer aufbauen, um den Stress und die Aufregung abzufangen." Und das geht am besten, indem man vor dem Besuch so viele hündische Bedürfnisse wie möglich befriedigt: "Viel Schnüffeln und Erkunden, freie Bewegung, Futter, Zeit mit der Bezugsperson, Schlaf und Entspannung", so die Hundetrainerin. Die 28-Jährige rät außerdem dazu, den Besuch mit Fellnase "unter der Woche zu einer ruhigeren Uhrzeit, zu der nicht viel los ist", zu planen. Kleine Hunde kann man hochnehmen oder in eine Tragetasche setzen und so vor Reizen abschirmen. Bei einem großen Hund kann man sich abwechseln. "Während der eine über den Weihnachtsmarkt schlendert, bleibt der andere abseits und unterstützt den Hund."

Hundemäntel: Unnötiges Accessoire oder sinnvoll für alle Rassen?

Hundemäntel? Brauchen doch nur die Kleinen! Ein Irrglaube, den man besonders auf Weihnachtsmärkten ablegen sollte. Denn wer friert, reagiert schneller auf Stress. (Symbolfoto) © 123RF/photomika

Stellas Tipp für kleine und große Hunde an besonders kalten Weihnachtsmarkt-Tagen: "Ein Hundemantel schützt vor der Kälte." Denn weder in der Tasche noch auf dem Boden können die Vierbeiner sich ausreichend bewegen, um ihre Temperatur zu regulieren.

Vorsicht ist geboten! Auch auf Weihnachtsmärkten für Hunde

Vor allem kleine Hunde werden gerne mal übersehen. Sie frieren auch schneller als ihre größeren Artgenossen. (Symbolfoto) © 123RF/wierzchu Winzlinge wie Chihuahuas oder Yorkshire Terrier werden schneller übersehen als große Hunde. "Wir Menschen sind um ein Vielfaches größer als sie und wirken dadurch auch noch bedrohlicher", erklärte Stella. Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland einige Weihnachtsmärkte für Hunde, auf denen die Mitnahme der Vierbeiner durchaus erwünscht ist. Doch den Besuch stuft die Trainerin als "nicht weniger anstrengend" für die Vierbeiner ein. "Je mehr Artgenossen auf einem Fleck sind, desto schwieriger ist das für viele Hunde", sagt Stella, die auch hier auf die Mitnahme ihrer Hündin Lola verzichten würde.

Hunde-Training auf dem Weihnachtsmarkt: Ist das eine gute Idee?