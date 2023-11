Ist ein Hundewintermantel sinnvoll? Hundekleidung für Schnee und Kälte

Wintermäntel für Hunde

Das wichtigste Kleidungsstück im Winter ist für Hunde der Wintermantel, damit sie beim Spaziergang bei Kälte, Eis und Schnee nicht frieren.



Zudem wird das Fell am Bauch schnell nass, wenn sie durch den Zentimeter hohen Schnee laufen, was die Auskühlung des Hundekörpers beschleunigt. Außerdem gibt es viele Rassen, die kaum Fell am Bauch bzw. kaum Unterwolle haben, was natürlich auch zu einer schnellen Unterkühlung führen kann.

Für sehr kleine Hunde oder solche mit langem oder extrem wenig Fell am Bauch ist ein Hundewintermantel mit Bauchschutz eine gute Wahl.



Hundeschuhe im Winter



In einigen Fällen empfiehlt sich die Anschaffung eines Pfotenschutzes, insbesondere dann, wenn in einer Region Gassi gegangen wird, wo viel gestreut wird.

Mütze und Schal für Hunde

Auf einen Schal sollte man verzichten, denn mit dem kann der Hund beispielsweise im Gebüsch hängen bleiben und sich verletzen oder strangulieren. Besser sind eng, aber angenehm anliegende Halskrausen mit Klettverschluss bzw. Hundewintermäntel mit entsprechendem Kragen.

Mützen für Hunde sind so eine Sache – ja, auch sie spenden Wärme, allerdings können sie auch sehr leicht verrutschen und den Hund behindern. Empfindliche Bereiche wie der Bauch und die Pfoten sollten mehr im Fokus stehen als der Kopf.