Welpe sieht schlimm aus, als er ins Tierheim kommt: Doch heute ist er nicht wiederzuerkennen

Austin (Texas) - Was für ein trauriger Anblick! Als der kleine Chihuahua Tiny Tater Tot in das "Austin Animal Center" (AAC) in Texas eingeliefert wurde, war er noch ein Welpe, aber schon schwer gezeichnet. Der Kleine litt unter starker Räude, weshalb er nur noch wenige Haare am Körper hatte. Insgesamt wirkte Tiny Tater Tot sehr geschwächt und traurig. Doch zum Glück war er bei den richtigen Leuten gelandet. Denn heute ist der Hund nicht mehr wiederzuerkennen.