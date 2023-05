Welpe spielt ohne Aufsicht, dann braucht er Not-OP! Hände weg von diesem beliebten Hunde-Spielzeug!

Connecticut (USA) - Ein wachsames Auge auf Hunde zu haben, kann auch beim Spaß mit vermeintlich harmlosen Spielzeugen Leben retten. Denn auch wenn kein Gift in den bunten Kau- und Zerr-Artikeln für Tiere steckt, besteht immer Verschluckungsgefahr.

Der fuchsrote Labradorwelpe Rango war gerade einmal fünf Monate alt, als er wegen eines verschluckten Seils notoperiert werden musste. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/bindemanis87, 123RF/suradin

Man sollte meinen, Tau-Spielzeuge für Hunde seien mit ihren dicken Knoten zu groß, um verschluckt zu werden. Doch manche Fellnasen können ihr Maul wohl nicht voll genug bekommen. Was laut der britischen Zeitung The Mirror zu schwerwiegenden Verletzungen und hohen Tierarztkosten führen kann.

Im schlimmsten Fall könnte ein Vierbeiner sogar an den Spielzeugseilen ersticken oder einem Darmverschluss erliegen. Ein solcher Fall ereignete sich in einer Tierklinik in der amerikanischen Stadt Danbury.

Nachdem der fünf Monate alte Labradorwelpe Rango unbeaufsichtigt mit einem Seil spielte und dieses vollständig herunterschluckte, war sein Zustand kritisch. Nur eine Operation konnte den jungen Hund retten - er verlor allerdings 70 Prozent seines Dünndarms.

Der behandelnde Arzt, Dr. Sheldon Steinmetz der Tierklinik "Mill Plain" in Connecticut sagte: "[Seil-Spielzeuge] gehören zu den verheerendsten Dinge, die ein Hund verschlucken kann. Sobald der Seilstrang in den Dünndarm gelangt, ist es für ihn fast unmöglich, diesen auf natürlichem Weg zu passieren."

Einzelne Stränge können zu einem Knäuel werden, das im schlimmsten Fall den Darm komplett verschließt. So auch bei dem fuchsroten Labradorwelpen Rango.

Aufgrund des Schadens, den das Seil im Körper des Tieres anrichtete, lagen die Überlebenschancen des Welpen gerade einmal bei 15 Prozent.