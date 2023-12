Welpen-Alarm im Kasseler Tierheim! Jetzt suchen neun kleine Fellknäuel ein neues Zuhause

Kassel - Im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel herrscht "Welpen-Alarm"! Gleich neun kleine Fellknäuel tapsen dort gerade in der Gegend herum.

Wir dürfen vorstellen: "Didi" und "Diana" zählen zu den neun jungen Hunden, die nun in Kassel vermittelt werden sollen. © Bild-Montage: Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V., Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Denn, wie es aus dem Tierheim heißt, hat man dort die vier süßen Rüden und fünf putzigen Hündinnen aus dem Partnertierheim im rumänischen Brasov übernommen.

Darcy, Dingo, Daria, Dodo, Doly, Diana, Dylan, Didi und Darwin heißen die Hunde, die über das städtische Tierheim in Stupin zunächst in das private Victory Shelter nach Brasov und schließlich nach Kassel gekommen sind, wo die Tierpflegerinnen und Tierpfleger jetzt hoffen, die Kleinen schnell an neue Familien vermitteln zu können.

In Rumänien ist dies leider nur schwer möglich. Laut der "Wau-Mau-Insel" beherbergen die Tierheime in Stupin und Brasov zurzeit bereits jeweils rund 120 Welpen und Junghunde.

Die meisten von ihnen wurden schlicht ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen oder in Kartons den Tierheimen einfach vor die Tür gestellt. Einige der kleinen Hunde seien sogar in Müllcontainern wie Abfall entsorgt worden.