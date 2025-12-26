Welpen am Straßenrand ausgesetzt: Was die Hunde dann machen, bricht Herzen
Kalifornien (USA) - Was für ein trauriger Anblick: Zwei Welpen wurden von ihren ehemaligen Besitzern einfach am Straßenrand ausgesetzt!
Völlig überfordert mit der neuen Situation taten die zwei das einzige, das sie kannten - und warteten verzweifelt darauf, dass Frauchen und Herrchen zurückkamen.
Leider sollte das nicht passieren.
"Sie kuschelten sich aneinander und versteckten sich in einem kleinen Strauch", berichtete Tierretterin Suzette Hall seither in einem bewegenden Beitrag auf Instagram.
"Die meiste Zeit saßen sie einfach nur in einer Ecke - verwirrt, verängstigt und zu besorgt, um sich helfen zu lassen." Noch dazu hatten die Hunde nichts zu fressen und mussten hungern. "Nicht eine Person aus der Nachbarschaft hat ihnen Wasser oder Futter dagelassen."
Glücklicherweise wurde schon bald eine Freundin von Hall auf die kleinen Racker aufmerksam - und meldete sie sofort bei der Tierschützerin. Die machte sich daraufhin direkt auf den Weg.
Auf Instagram berichtete Suzette Hall von der Hunde-Rettungsaktion
Hundewelpen sind am Verhungern - und lassen sich sofort retten
Nachdem Hall den gesamten Tag bereits damit verbracht hatte, einen anderen Hund zu finden, zögerte sie nicht lange, um den kleinen Welpen zu Hilfe zu eilen. Und das, obwohl die Nacht bereits angebrochen war.
"Ich stellte meinen Käfig auf und die beiden wanderten sofort rein - ganz schnell. Weil sie so hungrig waren. Weil sie so müde waren. Weil sie sich nicht mehr in dem kleinen Strauch verstecken und in einer einsamen Ecke warten wollten", schrieb Hall weiter.
Nach der Rettungsaktion machte sich die US-Amerikanerin mit den beiden auf den Weg zum Tierarzt. Nun wird ihre nächste Aufgabe darin bestehen, ihnen ein neues Für-immer-Körbchen zu suchen - eines, wo sie "sicher, warm und geschützt" sind und keine Angst mehr davor haben müssen, noch einmal ausgesetzt zu werden.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29