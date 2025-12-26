Welpen am Straßenrand ausgesetzt: Was die Hunde dann machen, bricht Herzen

Kalifornien (USA) - Was für ein trauriger Anblick: Zwei Welpen wurden von ihren ehemaligen Besitzern einfach am Straßenrand ausgesetzt!

Die beiden Hunde saßen tagelang einsam am Straßenrand. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Völlig überfordert mit der neuen Situation taten die zwei das einzige, das sie kannten - und warteten verzweifelt darauf, dass Frauchen und Herrchen zurückkamen.

Leider sollte das nicht passieren.

"Sie kuschelten sich aneinander und versteckten sich in einem kleinen Strauch", berichtete Tierretterin Suzette Hall seither in einem bewegenden Beitrag auf Instagram.

"Die meiste Zeit saßen sie einfach nur in einer Ecke - verwirrt, verängstigt und zu besorgt, um sich helfen zu lassen." Noch dazu hatten die Hunde nichts zu fressen und mussten hungern. "Nicht eine Person aus der Nachbarschaft hat ihnen Wasser oder Futter dagelassen."

Glücklicherweise wurde schon bald eine Freundin von Hall auf die kleinen Racker aufmerksam - und meldete sie sofort bei der Tierschützerin. Die machte sich daraufhin direkt auf den Weg.