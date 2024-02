Welpen an Straße ausgesetzt: Was sie tun, als eine Frau kommt, geht so vielen ans Herz

Am Samstag haben sich die Love Furry Friends auf YouTube zurückgemeldet. Im Gepäck hatten sie ein herzzerreißendes Video über eine Welpen-Rettung.

Von Christian Norm

Odessa (Ukraine) - Sie wurden in einem Karton an einer stark befahrenen Straße ausgesetzt - und das auch noch in der kriegsgebeutelten Ukraine. Die armen Welpen verließen ihr winziges "Papphaus" vorerst nicht. Zum Glück entdeckten Passanten die süßen Racker und teilten ein Foto sowie deren Standort in den sozialen Medien. Daraufhin wurden die "Love Furry Friends" aus Odessa aktiv. Ihre Frontfrau Olena machte sich schnell auf den Weg.

Diese drei Welpen begannen sofort, herzzerreißend zu winseln, als sich ihre Retterin näherte. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel Zum Glück waren die Hunde noch immer da, als die Tierschützerin eintraf. Als sie auf den Karton zuging, reagierten die Welpen sofort - mit einem herzzerreißenden Winseln. Aufgeregt stellten sich die drei Fellnasen auf ihre Hinterbeine, klammerten sich am Rand des Kartons fest, um möglichst gut gesehen und gehört zu werden. Olena schaute sich die süßen Geschöpfe kurz an, nahm sie dann in ihrem Karton mit zum Auto. Wenig später fuhr sie mit ihnen zur Tierärztin. Dort kam heraus, dass die Vierbeiner gerade mal sechs bis sieben Wochen alt waren. Zum Glück fehlte ihnen ansonsten nichts. Hunde Frau wird vor "wilder" Tierheim-Hündin gewarnt: Was diese dann tut, sorgt für großes Gelächter Olena konnte ihre neuen Schützlinge also mit zu sich nehmen. Bei den Love Furry Friends erwartete die Welpen dann eine weitere Behandlung.

YouTube-Video über die herzzerreißende Welpen-Rettung soll Fortsetzung erhalten