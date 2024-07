Wer gibt so viel Geld für einen Hund aus? Diese neue Rasse kostet Euch bis zu 140.000 Euro

Montana (USA) - Sie gelten als Statussymbol unter Multimillionären und als Elitesoldaten auf vier Beinen. Die neue Hunderasse Svalinn, die in den USA gezüchtet wird, schlägt mit einer ordentlichen Geldsumme zu Buche.

Durch diese besondere Kombination seien Svalinn-Hunde jeder anderen Hunderasse überlegen. Da ihre Bisse tödlich sind, seien sie hervorragend als Bodyguards und Wachhunde geeignet, so die Züchter.

Die einzigartige Hunderasse gilt einerseits als anhänglich und warmherzig, andererseits jedoch als außerordentlich instinktiv, was mögliche Gefahren anbelangt.

Svalinns sind intelligent und aufmerksam. Um ihre Sinne zu schärfen, durchlaufen die Hunde ein intensives Training. © Instagram/svalinnworkingdogs

Auch wenn die Züchter gutes Geld mit der neuen Hunderasse verdienen, gehe es ihnen in erster Linie nicht darum. Laut Angaben des Unternehmens werden maximal 20 Exemplare pro Jahr verkauft.

Interessenten werden auf ihre Eignung geprüft und durchlaufen ein mehrstufiges Kennenlernverfahren. Erst, wenn die Bindung zwischen Mensch und Hund hergestellt ist, kann das Training beginnen und das Geld hinterlegt werden.

Erste Käufer zeigten sich von ihrem neuen Superhund beeindruckt, so etwa Unternehmer Stephen Mazzola. "Nach jedem Befehl an den Hund denke ich immer wieder: Wahnsinn, das funktioniert ja wirklich", sagte er gegenüber dem New York Magazine.

Der Hund sei sehr intelligent und stets auf die Sicherheit seines Besitzers fokussiert. Potenzielle Gefahrenquellen spüre er sofort auf. Gleichzeitig könne man aber auch gut mit ihm spielen und knuddeln.

Weltweit gibt es bislang nur 350 Svalinns. Nicht jeder Welpe überlebt das harte und intensive Training. Auch deshalb dürfte der Preis für die einzigartige Rasse so hoch sein.