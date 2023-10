Wer hat das getan? Hunde-Welpe mit sechs Beinen herzlos auf Parkplatz zurückgelassen

Pembroke Dock (Wales) - Ein Hunde-Welpe mit sechs Beinen wurde verlassen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der walisischen Stadt Pembroke Dock gefunden. Nun werden die Tierquäler gesucht, die das arme Wesen ausgesetzt haben.

Obwohl sich die Hündin in einem "einigermaßen guten Zustand" befand, war unklar, ob alles "richtig funktionierte" und auch, "ob sie möglicherweise andere Probleme oder sogar Doppelorgane hatte", fuhr der Tierexperte fort.

"Sally rief uns an und teilte uns mit, dass sie mit einem verlassenen Welpen unterwegs sei, der einige Geburtsfehler aufwies. Deshalb waren wir uns einig, dass es das Beste wäre, wenn sie unsere eigenen Tierärzte (...) aufsucht", sagte Mikey Lawlor von "Greenacres Rescue".

Anschließend informierten die Tierärzte die örtliche Verantwortliche für Hunde , Sally Bland, um den verzweifelten Welpen zu den Tierschützern der Organisation "Greenacres Rescue" in der Nähe von Haverfordwest bringen zu lassen, berichtet Western Telegraph .

Der kleine schwarze Spaniel, der erst elf Wochen alt sein soll, wurde am 27. September von einem Mann in eine Tierklinik von Medivet, einer Vereinigung von britischen Veterinärmedizinern, gebracht.

"In der Zwischenzeit starteten wir einen Aufruf in den sozialen Medien, um herauszufinden, woher sie kam und wer sie abgegeben hatte. Denn die Telefonnummer, die die Person hinterlassen hatte, falsch war", sagte Lawlor, der das Hündchen als anfangs sehr schüchtern beschrieb. Doch es habe sich wie ein "normaler Welpe" verhalten und entspannte sich in der Gesellschaft der anderen Hunde des Tier-Pflegeheims.

"Jemandem fiel auf, dass sie wie eine Meerjungfrau aussah, also beschlossen wir, sie Ariel zu taufen."

Bald konnte auch bestätigt werden, dass die Organe der Hündin funktionierten. "Unsere Untersuchungen ergaben, dass Ariel zwei zusätzliche Hinterbeine und den Ansatz einer zweiten Vulva hat", kommentierte die Tierärztin Charlotte Biddle. Zudem hatte sich ihr Becken "aufgrund eines zusätzlichen Hüftgelenks nicht richtig geformt."

Ob Ariels zusätzliche Gliedmaßen operativ entfernt werden, ist noch nicht geklärt. "Es ist wahrscheinlich, dass sie mehrere Eingriffe benötigen wird", sagte Biddle.