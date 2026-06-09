Wie brutal kann Schicksal einem mitspielen? Dexter kennt leider die Antwort darauf
Kassel - Wie brutal das Schicksal gleich mehrfach zuschlagen kann, musste Hund Dexter am eigenen Leib erfahren. Der Mischling hat ohne eigenes Verschulden alles verloren. Nun wartet er in Kassel im Tierheim auf ein Happy End.
Der liebenswerte und freundliche Kerl, wie ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" beschreiben, wurde ursprünglich als junger Vierbeiner von Tierschutzkollegen aus Rumänien übernommen und nach Deutschland transportiert.
Im Tierheim musste er seinerzeit nur kurz bleiben, schnell hatte sich ein nettes Ehepaar gefunden, bei dem Dexter ein glückliches Leben hatte - bis das Schicksal eiskalt zuschlug. Vor drei Jahren verstarb sein Herrchen völlig unerwartet und viel zu früh.
Laut den Tierfreunden schweißte dieser Verlust die Fellnase und ihr Frauchen noch enger zusammen.
Dann schlug das Schicksal in diesem Jahr erneut zu.
Anfang Juni musste das Frauchen in ein Pflegeheim umziehen. Sich adäquat um Dexter zu kümmern, ist für sie deshalb nicht mehr möglich. Wie schwer dieser endgültige Abschied für Mensch und Tier gewesen sein muss, kann man sich vorstellen.
Da sich von der Familie auch keiner dem Vierbeiner annehmen konnte, musste dieser daraufhin ins Tierheim ziehen.
Hund Dexter aus Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel sucht neues Zuhause: Das gilt es zu beachten
Dexter hat somit nicht nur seine geliebte Familie verloren, sondern wurde zusätzlich auch aus seiner gewohnten Umgebung gerissen. Kurz: Seine kleine heile Welt ist völlig in sich zusammengebrochen.
Laut Tierheim leidet die Fellnase unter enormen Verlustängsten. Alleine bleiben kann Dexter nicht, musste dies allerdings auch vorher eigentlich nie, da immer einer seiner Zweibeiner anwesend war.
Gesucht wird laut Tierheim deshalb ein Zuhause bei Menschen, die vielleicht schon in Rente sind oder alternativ in einem Mehrgenerationenhaus leben. Berufstätige kommen auch infrage, wenn sie den Hund mit zu ihrer Arbeit nehmen können.
Wichtig ist, dass die neuen Besitzer fit genug sind, gerne spazieren gehen und für ihn da sein können.
Ob Dexter mit Artgenossen verträglich ist, entscheidet die Sympathie, von Katzen hält der Mischling allerdings gar nichts.
Da der im September zehn Jahre alte Hund seinen Tierarztcheck bereits bestanden hat, würde er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zufolge seine Köfferchen lieber heute als morgen packen und in sein neues Für-immer-Zuhause einziehen.
Wer Dexter kennenlernen möchte, kann in den Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 14 bis 16 Uhr im Tierheim vorbeischauen. Telefonisch sind die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 zu erreichen. Alternativ stehen E-Mail und Webformular zur Verfügung.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel