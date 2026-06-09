Wie brutal kann Schicksal einem mitspielen? Dexter kennt leider die Antwort darauf

Kassel - Wie brutal das Schicksal gleich mehrfach zuschlagen kann, musste Hund Dexter am eigenen Leib erfahren. Der Mischling hat ohne eigenes Verschulden alles verloren. Nun wartet er in Kassel im Tierheim auf ein Happy End.

Darf sich Dexter bald über ein Happy End freuen? © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Der liebenswerte und freundliche Kerl, wie ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" beschreiben, wurde ursprünglich als junger Vierbeiner von Tierschutzkollegen aus Rumänien übernommen und nach Deutschland transportiert.

Im Tierheim musste er seinerzeit nur kurz bleiben, schnell hatte sich ein nettes Ehepaar gefunden, bei dem Dexter ein glückliches Leben hatte - bis das Schicksal eiskalt zuschlug. Vor drei Jahren verstarb sein Herrchen völlig unerwartet und viel zu früh.

Laut den Tierfreunden schweißte dieser Verlust die Fellnase und ihr Frauchen noch enger zusammen.

Dann schlug das Schicksal in diesem Jahr erneut zu.

Anfang Juni musste das Frauchen in ein Pflegeheim umziehen. Sich adäquat um Dexter zu kümmern, ist für sie deshalb nicht mehr möglich. Wie schwer dieser endgültige Abschied für Mensch und Tier gewesen sein muss, kann man sich vorstellen.

Da sich von der Familie auch keiner dem Vierbeiner annehmen konnte, musste dieser daraufhin ins Tierheim ziehen.