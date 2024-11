Winziger Hund verzweifelt an hoher Treppe: Wie er doch hinaufkommt, amüsiert so viele

Große Treppe, kleiner Hund: Diego muss sich etwas einfallen lassen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/diegovsstairs

In dem Clip (siehe unten) ist der Hund, der in Downers Grove, Illinois, lebt, gerade in Aktion zu sehen. Um die Treppe zu "bezwingen", wendet der kleine Vierbeiner eine kuriose Technik an.

Statt einfach eine Stufe nach der anderen hochzuhüpfen, läuft Diego jede einzelne ab. Im Video ist der Kleine bereits auf der Treppe, wo er gerade von der rechten Seite der Stufe zur linken läuft.

Erst dann macht er einen Hüpfer auf die nächste Stufe. Dort läuft er dann von der linken bis zum Ende der rechten Seite, hüpft erst dann wieder eine Stufe höher.

Diese Prozedur wiederholt die Fellnase Stufe für Stufe, bis sie am Ende plötzlich Mut fasst. Auf einmal hüpft der Hund die letzten beiden Stufen hintereinander hinauf, bis er oben angekommen ist.

Diese ulkige Technik kommt beim Publikum sehr gut an, vor allem, wenn man sie sich einmal im Stück anschaut. Knapp 100.000 Likes hat der Clip seit Mitte Oktober erhalten.

Newsweek wollte deshalb mehr erfahren, sprach diese Woche mit Diegos Besitzer.