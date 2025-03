Bei seinem Anblick brechen Millionen Herzen: Welpe kommt ohne Vorderbeine auf die Welt

Saint Petersburg (Florida) - Als erfahrene Pflegemutter hat sich Hannah Sand schon um viele Hunde gekümmert, Chihuahua-Welpe "Belly" ist allerdings ein Sonderfall. Das Tier kam ohne Vorderbeine auf die Welt. Obwohl ihr ein wichtiger Teil fehlt, scheint die Kleine dafür aber umso mehr Lebensfreude zu besitzen und steckt damit Millionen Internetnutzer an.

Pflegemutter Hannah Sand kümmert sich aktuell um einen Chihuahua-Welpen, der ohne Vorderbeine auf die Welt kam. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/hannah_sand24

Im Februar bekam Hannah, die in Florida wohnt, von der Rettungseinrichtung "Rags to Riches Animal Rescue" mehrere Chihuahua-Welpen anvertraut. Die US-Amerikanerin darf sich jetzt um die Hundebabys kümmern, bis diese alt und fit genug sind, um vermittelt werden zu können.

Neben Sirius, Dobby und Hedwig erreichte sie so auch die hellbeige Chihuahua-Hündin, die "Belly" (zu Deutsch "Bauch") getauft worden war. Und als ob er über die Bedeutung seines Namen Bescheid wüsste, liebt der Welpe es über alles, am Bauch gekrault zu werden - bis das Tier dann am Hals ihrer Pflegerin einschlummert.

Das beweisen zahlreiche Videos auf dem TikTok-Profil von Hannah, die ihre Zuschauer regelmäßig mit Aufnahmen von Belly versorgt. Denn schnell war klar, dass die Hündin, die ohne Vorderläufe geboren wurde, das Zeug zu einem kleinen Internet-Star hat.

Bellys Clips wurden auf TikTok bereits mehrere Millionen Mal angesehen und begeistert kommentiert.