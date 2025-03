03.03.2025 06:01 Zahlreiche Narben zierten ihren Körper: Darf Bully-Dame Honey endlich wahre Liebe spüren?

American-Bully-Mädchen Honey musste in ihrem jungen Leben schreckliches erleiden. Das Tierheim in Gießen will mit einem neuen Zuhause alles zum Guten wenden.

Von Angelo Cali

Gießen - Honey, die anderthalbjährige American Bully-Hündin, sucht im Tierschutzverein Gießen ein neues Zuhause – doch ihre Vergangenheit war alles andere als einfach. American-Bully-Mädchen Honey wurde in der Vergangenheit massiv misshandelt. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V. Als sie ins Tierheim kam, zierten alte Narben an Brust, Kopf und Vorderbeinen ihren Körper. Diese stummen Zeugen vergangener Strapazen sind nun verheilt, doch Honey braucht jetzt Menschen, die ihr mit viel Geduld und klaren Strukturen einen Neuanfang schenken. Trotz ihrer schwierigen Vorgeschichte ist sie eine wahre Knutschkugel – ein stürmischer Bollerkopf mit einem Herzen voller Liebe. Sobald vertraute Menschen den Raum betreten, überschüttet Honey sie mit überschäumender Freude. "Stillhalten" ist nicht ihr Ding – sie springt, wedelt und will am liebsten sofort geknuddelt werden. Doch hinter diesem Temperament steckt eine lernwillige Seele: Die Hündin wird derzeit mit Clicker-Training gefördert und übt den Umgang mit dem Maulkorb, den sie dank positiver Bestärkung immer besser annimmt. Mit Leckerlis motiviert, meistert sie neue Aufgaben spielend. Doch Vorsicht: Honey ist kein Hund für Anfänger! Sie braucht erfahrene Halter oder Halterinnen, die ihr Grenzen setzen und ihr helfen, im Alltag ruhiger zu werden. Im Umgang mit Artgenossen ist sie mal freundlich, mal zurückhaltend – das Tierheim beobachtet ihre Sozialkontakte weiter, vor allem während ihrer aktuellen Läufigkeit. Klar ist: Langeweile mag sie nicht! Lange Spaziergänge und geistige Beschäftigung sind ein Muss. Wer gibt Knutschkugel Honey eine Chance? Liebe und klare Regeln werden sie glänzen lassen Wer ihr dieses Engagement bietet, wird mit einer treuen Begleiterin belohnt, die bedingungslose Zuneigung schenkt. Allerdings sollten im Haushalt keine kleinen Kinder leben – Honey braucht Ruhe, bis sie Vertrauen fasst. Honey wartet im Tierheim Gießen auf ein Zuhause voller Liebe und klarer Regeln. Bei Interesse melde Euch gerne unter der Rufnummer 0641/52251 (Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Samstag 15 bis 17 Uhr).

Titelfoto: Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.