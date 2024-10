Zu gutmütig für diese Welt: Darum kommt junger Rüde verängstigt ins Tierheim

Kassel - Der knapp ein Jahr alte Rüde Gabe aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ist ein absolut gutmütiger und liebenswerter Hund. Leider wurde ihm das in seiner Vergangenheit zum Verhängnis.

Gabe kam als Fundhund in ein rumänisches Tierheim und dann nach Kassel. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Gabe stammt aus Rumänien. Hier wurde er wie so viele seiner Artgenossen auf der Straße aufgelesen und als Fundhund in das private Tierheim "Victory Shelter" in Brasov gebracht.

Das "Victory Shelter" ist ein Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel", von dem aus regelmäßig Hunde und Katzen nach Kassel gelangen. In Deutschland lassen sich die Tiere wesentlich leichter vermitteln als in Rumänien.

Wie es nun auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" heißt, habe auch Gabe kürzlich sein "Ausreiseticket-ins-Glück" ergattert und befindet sich jetzt seit etwa sieben Wochen in Nordhessen.

Dort stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" allerdings fest, dass Gabe sehr verängstigt war und auch einige kleinere Blessuren davongetragen hatte.

Der Grund: In seiner Hundegruppe in Brasov war der arme Kerl wegen seiner Gutmütigkeit leider das Mobbing-Opfer und wurde von den anderen Hunden mit Vorliebe geärgert und drangsaliert.