Zu Hause eiskalt rausgeflogen! Er ist süß, doch bei einer Sache hört die Freundschaft für "ManMan" auf

Frankfurt am Main - Die Katze durfte bleiben, er musste ausziehen: Shih Tzu "ManMan" hat sein Zuhause verloren, weil er mit der Samtpfote nicht zurechtkam - und den Kürzeren zog. Nun wartet er im Tierheim Frankfurt auf sein Glück.

Shih Tzu "ManMan" sucht ein Zuhause: Wer kann diesem Blick widerstehen? © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)

Der niedliche Rüde ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen gegenüber überaus freundlich, braucht aber eine gewisse Anlaufzeit.

Die anfängliche Zurückhaltung abzuwarten, lohnt sich also. Vor allem, weil "ManMan" anschließend sehr zügig zeige, "was für ein toller Bursche er ist". Der Kleine ist demnach lieb, verspielt, verschmust und neugierig - der perfekte Hund für die Familie.

Aufgrund seines unkomplizierten Wesens kann der Vierbeiner auch an Hundeanfänger vermittelt werden. Ein Haushalt ohne Kleinkinder wäre dem Tierheim zufolge in diesem Fall aber von Vorteil.

Bei vorhandener Hundeerfahrung sollten die Kinder derweil bereits mindestens sechs Jahre alt sein.

Der Grund? So soll sichergestellt werden, "dass 'ManMan' ein Kleinkind nicht als Konkurrenz ansieht, wenn es um sein Futter geht". Außerdem will die Fellnase auf gar keinen Fall bedrängt werden, was ein Kind verstehen können muss.