Zu Hause eiskalt rausgeflogen! Er ist süß, doch bei einer Sache hört die Freundschaft für "ManMan" auf
Frankfurt am Main - Die Katze durfte bleiben, er musste ausziehen: Shih Tzu "ManMan" hat sein Zuhause verloren, weil er mit der Samtpfote nicht zurechtkam - und den Kürzeren zog. Nun wartet er im Tierheim Frankfurt auf sein Glück.
Der niedliche Rüde ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen gegenüber überaus freundlich, braucht aber eine gewisse Anlaufzeit.
Die anfängliche Zurückhaltung abzuwarten, lohnt sich also. Vor allem, weil "ManMan" anschließend sehr zügig zeige, "was für ein toller Bursche er ist". Der Kleine ist demnach lieb, verspielt, verschmust und neugierig - der perfekte Hund für die Familie.
Aufgrund seines unkomplizierten Wesens kann der Vierbeiner auch an Hundeanfänger vermittelt werden. Ein Haushalt ohne Kleinkinder wäre dem Tierheim zufolge in diesem Fall aber von Vorteil.
Bei vorhandener Hundeerfahrung sollten die Kinder derweil bereits mindestens sechs Jahre alt sein.
Der Grund? So soll sichergestellt werden, "dass 'ManMan' ein Kleinkind nicht als Konkurrenz ansieht, wenn es um sein Futter geht". Außerdem will die Fellnase auf gar keinen Fall bedrängt werden, was ein Kind verstehen können muss.
Shih Tzu "ManMan" geht gerne spazieren - und das künftig am liebsten als Einzelprinz
Wichtig ist aufgrund der Erfahrungen aus seiner Vergangenheit ferner, dass keine Katzen in seinem neuen Für-immer-Zuhause leben. Ein "Leben als Einzelprinz" wäre für den Shih Tzu ein Traum.
Ebenfalls sollte seine künftige Familie sich darauf einstellen, ihn in möglichst kleinen und geduldigen Schritten an das Alleinsein im neuen Zuhause zu gewöhnen, sollte dies überhaupt erforderlich sein. Bislang kennt er dieses Gefühl nämlich noch nicht.
Da "ManMan" ein junger und agiler Gefährte ist, der sehr gerne spazieren geht und dabei schön an der Leine läuft, sollte er generell möglichst wenig alleine bleiben müssen. Mit Artgenossen versteht er sich in der Regel gut, wenn es nicht um sein Futter geht.
Es gelte: Beim Fressen hört die Freundschaft auf!
Blitzverliebt? Wer "ManMan" kennenlernen möchte, kann sich mit dem Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)