Zum zweiten Mal zurück im Tierheim: Mischlingshündin Bärli wünscht sich ein dauerhaftes Zuhause

Hamburg - Ihren Neustart hatte sich die kleine Mischlingshündin Bärli wohl anders vorgestellt: Die im September 2025 geborene Vierbeinerin ist nun bereits zum zweiten Mal aus einer Vermittlung ins Hamburger Franziskus-Tierheim zurückgekehrt.

Mischlingshündin Bärli ist bereits zum zweiten Mal aus einer Vermittlung ins Hamburger Franziskus-Tierheim zurückgekehrt. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Seit Mitte Juni 2026 wartet sie dort wieder auf Menschen, die ihr endlich ein dauerhaftes Dach über dem Kopf schenken.

In ihrem ersten Zuhause blieb Bärli nur kurz: Nach rund acht Wochen musste sie wegen einer plötzlich aufgetretenen Allergie bei den Haltern wieder ausziehen, heißt es auf der Website des Tierheims. Trotz dieses erneuten Rückschlags zeigt sich die junge Hündin tapfer und offen für einen weiteren Neuanfang.

Im Alltag bringt die Fellnase alles mit, was eine junge Hündin in der Junghundephase ausmacht: Sie ist neugierig, manchmal noch etwas ungestüm und hat entsprechend viele Flausen im Kopf. Das Leben in einem Haushalt kennt sie bereits, allerdings sollte ihr das Alleinbleiben aktuell noch behutsam beigebracht werden.

Zukünftige Halter sollten also ausreichend Zeit für sie einplanen.