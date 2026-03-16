Zutrauliche Hündin plötzlich alleine: Warum sitzt Luna noch im Tierheim?
München - Mischlingshündin Luna kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Findet sie nun ihr Glück?
Luna wurde im Januar 2019 geboren, ist unkastriert und wiegt etwa 25 Kilogramm. Im Tierheim zeigt sie sich den Pflegern als aktive und verspielte Hündin, die es auch gerne mal gemütlich angehen lässt.
"Sie ist sehr freundlich, zutraulich und verschmust, auch wenn sie gegenüber fremden Menschen zunächst eher distanziert wirkt", so ihre Pfleger.
Als wachsame Beschützerin meldet sie zuverlässig jeden Besuch oder fremde Geräusche an. Je nach Sympathie könnte sie auch mit Artgenossen zusammenleben.
An der Grunderziehung muss noch gearbeitet werden: Leinenführigkeit, Autofahren sowie Kooperation im Alltag stehen bei Luna noch auf dem Lehrplan, so das Tierheim.
Ob die Hündin gut allein bleiben kann, konnte noch nicht getestet werden.
Hund sucht Herrchen: Tierheim hofft auf engagierte Liebhaber für Luna
Bei der Suche nach einem passenden Zuhause geht es dem Tierheim auch um die Chemie zwischen Haustier und Halter: "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung zwischen Tier und Mensch", betont der Tierschutz. Schließlich soll nicht irgendein Platz gefunden werden, sondern ein Zuhause für immer.
Die Schützlinge im Tierheim haben oft viel durchgemacht. Weitere Brüche im Lebenslauf der Tiere soll es deshalb nicht geben. Bei der Vermittlung von Hunden, Katzen und Co. fließt stets neben der fachlichen Expertise auch die persönliche Erfahrung der Pfleger mit den Tieren ein.
In Lunas Fall werden Menschen gesucht, die bestenfalls Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen oder sehr engagiert sind, was die Arbeit mit Luna angeht. Da sie eine willensstarke und selbstsichere Hündin ist, braucht sie eine klare Führung, um harmonisch mit Menschen zusammenzuleben.
Bist Du Lunas großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000430 in der Hundequarantäne und lerne die Hündin kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)