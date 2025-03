Zwei Golden Retriever müssen in Tagesstätte: Was dort passiert, regt viele auf

Chicago (Illinois) - Dieser TikTok-Clip regt viele User auf. Darin sind die Golden Retriever Bill und Nelson aus Chicago in einer Hundetagesstätte zu sehen. Doch während Nelson frei herumlaufen darf, muss sich Bill in einem kleinen Käfig verdingen. Der eigentliche Aufreger steckt aber in dem Moment, als ihn ein Mitarbeiter wieder freilässt.