Ihre Augen erzählen eine dramatische Geschichte: Wer gibt Jagdhündin Vicky eine Chance?

Frankfurt am Main - Ihr Blick sagt mehr als 1000 Worte! Jagdhund-Dame Vicky musste in der Vergangenheit unter schrecklichen Umständen leben. In der Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung hofft sie nun auf ein liebevolles Zuhause.

Vickys Vergangenheit hat - nachvollziehbarerweise - vor allem in Bezug auf ihre Erziehung gewaltige Spuren hinterlassen. So ist weder ihre Leinenführigkeit noch ihre Kenntnis von Grundkommandos zufriedenstellend. Mit der notwendigen Fürsorge und Geduld ließe sich dies aber sicherlich schnell in die richtige Spur führen.

Wer die sanftmütige und hübsche Hundedame bei sich aufnehmen und ihr die Liebe und Geborgenheit zukommen lassen möchte, die sie verdient hat, kann mit dem Tierheim in Frankfurt gerne in Kontakt treten. Das geht am besten per E-Mail.