Im Internet gekauft und ausgesetzt: Odin, Olaf und Fritz suchen tierliebe Menschen

Gotha - Uta Bresan (60) war am Mittwoch wieder in Thüringen zu Gast. Diesmal schaute die Moderation mit ihrem Team von " Tierisch tierisch " im Tierheim Gotha vorbei.

Da er sich am liebsten draußen aufhält, sollten seine zukünftigen Besitzer ein eigenes Grundstück besitzen. Wegen seiner Vorgeschichte wäre es außerdem besser, wenn Odins neue Besitzer bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.

So kam es, wie es kommen musste: Sie kamen mit dem Rüden nicht zurecht und gaben ihn 2021 im Tierheim Gotha ab. Seitdem lebt Odin ununterbrochen dort und fand noch kein neues Zuhause.

Olaf und Fritz wurden ausgesetzt und suchen ebenfalls ein neues Zuhause. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Ebenfalls schlecht behandelt wurden die Meerschweinchen Olaf und Fritz. Wie in der MDR-Sendung berichtet wird, wurden die Nagetiere am 30. Januar dieses Jahres ausgesetzt.

Wer Olaf bzw. Fritz oder beiden ein neues Zuhause geben möchte, sollte die Tiere am besten in einem großen Gehege halten und nicht in einem kleinen Käfig.

Kurz gesagt: Für die Nager werden Besitzer gesucht, die wissen, was Meerschweinchen brauchen und wie man sie halten muss. Olaf und Fritz sind beide kastriert und werden auf ein Alter von rund 1,5 Jahren geschätzt.