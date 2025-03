Alles verloren und vom Schicksal gezeichnet: Findet Fura noch einmal ihr Glück?

Katze Fura kam ins Frankfurter Tierheim, weil ihr langjähriger Halter leider verstorben ist. Außerdem verlor sie ein Auge. Jetzt sucht sie ein neues Zuhause.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Fura sucht ein neues Zuhause. Leider ist die Katze aufgrund tragischer Umstände in das Tierheim in Frankfurt gelangt.

Fura kam in das Frankfurter Tierheim, weil ihr Halter leider kürzlich verstorben ist. Warum die Katze ein Auge verlor, ist leider nicht bekannt. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Denn ihr Halter, bei dem Fura ihr Leben verbracht hatte und glücklich war, ist leider verstorben. Da sich auch niemand sonst um sie kümmern konnte oder wollte, brachte man sie ins Tierheim, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite mitteilen. Jetzt hofft Fura also im nicht mehr ganz so zarten Alter von zehn Jahren, doch noch einmal ihr Glück und ein Für-immer-Zuhause zu finden.



Ein paar Kleinigkeiten gibt es allerdings im Umgang mit ihr zu beachten. Katzen Katzen-Duo mit ganz viel Energie und Liebe: Wer nimmt es mit Lolli und Kenya auf? Zum einen hat Fura ein Auge verloren. Was genau passiert ist, wissen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger bedauerlicherweise auch nicht. Zum anderen mag sie es am liebsten sehr ruhig und möchte unbedingt als Einzelkatze gehalten werden. Deshalb wird sie weder an einen Haushalt mit Kindern noch in einen vermittelt, in dem bereits andere Katzen leben. Sie möchte ihre Menschen eben möglichst für sich alleine haben. Und habe sie erst einmal Vertrauen zu ihnen gefasst, dann schmuse sich auch überaus gerne.

Fura mag es ruhig und möchte als Einzelkatze gehalten werden