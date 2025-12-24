Frau besucht Vierbeiner im Tierheim: Was ihre Schwester dann offenbart, rührt sie sofort zu Tränen

Shepherdstown (USA) - Dieser Tierheimbesuch endete mit vielen Tränen - aber aus Freude! Statt der Einrichtung nur einen Besuch abzustatten, hielt die Schwester einer US-Amerikanerin nämlich eine riesige Überraschung für die verwitwete Frau bereit.

Teresa Patterson wurde von ihrer Schwester im Tierheim überrascht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jennymoody0

Teresa Patterson aus Shepherdstown war mit ihrer Schwester Jenny Moody zu einem örtlichen Tierheim gefahren, um dort die Vierbeiner zu besuchen und zu kuscheln - dachte sie zumindest.

Was sie nicht wissen konnte: Jenny hatte für ihre Schwester ein vorweihnachtliches Geschenk arrangiert. Zusammen mit ihren Eltern hatte die US-Amerikanerin im Vorfeld alles dafür vorbereitet, dass eine Katze bei Teresa einziehen kann.

Dann schlug das Schicksal zu und Teresa wurde zwischen den vielen anderen Zwingern auf eine grau-weiße Katze aufmerksam.

Es sollte nur Sekunden dauern, bis sich die Frau in die Samtpfote verliebte. Und auch das Kätzchen schien sofort Vertrauen zu der US-Amerikanerin aufgebaut zu haben.

Als die beiden innig miteinander kuschelten, ließ Jenny schließlich die Bombe platzen: "Ist das das Kätzchen?", kann man sie in einem TikTok-Video fragen hören. "[...] Weil Mama gesagt hat, ich soll dir zu Weihnachten ein Kätzchen besorgen, und Papa hat schon alles besorgt."