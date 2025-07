Als Mutter ihre Waschmaschine sieht, durchfährt sie der Schock

Die Waschmaschine einer Frau aus Manchester sorgte für einen Schockmoment, da es so aussah, als wäre eine Katze im Gerät eingesperrt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/hayleyburkenew

Hayley Burke wollte eigentlich nur eine Ladung Wäsche machen, als ein Blick auf ihr Gerät ihre Welt mit einem Schlag ins Wanken brachte: "Ich habe Wäsche in die Waschmaschine gesteckt und sie gleich eingeschaltet, während ich gerade meine Friseurhandtücher und den Kittel gewaschen habe, die ich bei meiner Kundin getragen hatte", erinnert sich die Friseurin laut Newsweek. "Gerade als ich die Trommel zuklappte, sah es so aus, als wäre meine Katze in der Waschmaschine."

In ihrem Video auf TikTok wird deutlich, wie es zu der amüsanten Verwechslung kam: Tatsächlich wirkt es, als würde eine schwarze Samtpfote an der Glastür der Maschine liegen und direkt in Hayleys Richtung starren.

"Ich geriet in Panik und öffnete die Trommel erneut", so die Britin.

Dabei bemerkte sie, dass es sich lediglich um eine optische Täuschung handelte. "Es waren nur die Knöpfe des Friseurmantels, die gegen die Scheibe der Waschmaschinentür gedrückt wurden."